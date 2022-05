A casi dos meses de iniciar su mandato, el Presidente Gabriel Boric afirmó que el principal desafío del país “es la fractura que tenemos”. Esto, considerando diversas materias y conflictos a los que se enfrenta la sociedad.

Si bien el mandatario ya había anunciado que el período de instalación del Gobierno terminó, el mandatario afirmó que “es importante que la ciudadanía perciba también ese sentido de urgencia“. En diálogo con La Tercera, el Presidente Boric reconoció que “hay muchas cosas que tienen raíces profundas y que no se solucionan de un día para otro“.

Así, el Presidente Gabriel Boric volvió a respaldar el criticado rol que ha desarrollado la ministra del Interior, Izkia Siches. “Yo, consciente de esos errores, porque no tiene ningún sentido esconderlos, le he ratificado mi plena confianza como jefa de gabinete”, aseguró.

Al ser consultado sobre la falta de credibilidad y liderazgo que la ministra convoca, señaló que “eso es indudable y ella tiene el deber de recuperarlo. Es parte de las tareas que le he encomendado y creo que lo va a lograr”.

Según señaló el mandatario, las dificultades del período de instalación se ocasionaron debido a una falta de conciencia generacional. “El habitar la República, la historia, es una tarea compleja que no se adquiere de la noche a la mañana“, aseguró. Sin embargo, agregó que él siente “que estamos bien encaminados”.

El rol de la oposición

Ante la pregunta del rol de “una oposición inexistente”, el Presidente Gabriel Boric comentó que ya se encuentra en conversación con los parlamentarios. A los que, a pesar de lo señalado, indicó que “no creo que sea inexistente, están todos adecuándose a los nuevos roles. Cambiar de rol no es algo fácil”.

En concreto, el mandatario puntualizó el desafío que significará llevar a delante una reforma a las pensiones. “Tenemos que lograr sacar adelante la reforma de pensiones, lo que no se logró ni en Bachelet II ni en Piñera II”, agregó. Para esto, el Presidente señaló que necesitarán de un acuerdo país, así como también para impulsar la reforma tributaria.

Tras ser consultado sobre si le gustaría que la oposición de su Gobierno se comportara como la que tuvo el ex Presidente Piñera, el mandatario respondió que ambas situaciones no son comparables. “No se puede equiparar el comportamiento ante hechos diferentes. Si es que la oposición actual estima que nosotros hemos vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía, por supuesto que tienen todo el derecho de acusarnos constitucionalmente“, afirmó.

La baja en las encuestas

Luego de conocerse los últimos resultados de las encuestas, como la del pasado domingo de Cadem, se vio que el Gobierno nuevamente bajó su nivel de aprobación. Ante esto, el Presidente Boric reconoció que hay un desencanto de la ciudadanía. “Cuando lanzamos la candidatura presidencial yo era el político peor evaluado en las encuestas. Me ha tocado estar arriba y estar abajo en las encuestas”, agregó.

El mandatario afirmó que “es un desafío permanente que tengo todos los días presente y, por lo tanto, no las ignoro. Tampoco me provocan ansiedad”. Respecto al motivo del desencanto, el Presidente Boric señaló que es multicausal, “yo diría que sigue existiendo un alto nivel de expectativas de cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana“.

Así, el mandatario reconoció que “la crisis en La Araucanía no ha tenido cambios sustantivos en estos 40 y tantos días de mandato, o que la inflación y el costo de la vida siguen aumentando para las personas”. Según comentó, esto generaría “una desafección respecto a las expectativas que se podían haber tenido originalmente”.