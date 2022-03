Vocera de Gobierno descarta diferencias entre ministra y subsecretario del Interior, pero aclara: “Ha habido situaciones de presos políticos”

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este viernes a la calificación de “presos políticos mapuche”, de los que habló la ministra del Interior, Izkia Siches, pero que luego descartó el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve.

“Aquí no hay diferencias. Se ha tratado de instalar que hay una mirada distinta entre el subsecretario del Interior y el Ministerio del Interior”, sostuvo. “Lo que ha dicho el subsecretario es de toda lógica, respecto de la institucionalidad judicial, ese calificativo no aplica. Pero aquí tenemos un tema mucho más complejo donde un titular no aplica”.

Tras el ataque sufrido en Temucuicui, Siches dijo: “Este Gobierno va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para buscar soluciones políticas, pero aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuche, están muy equivocados”.

Sin embargo, en conversación con T13, Monsalve señaló: “Las personas que están hoy condenadas por un delito, han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por lo tanto, están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos”.

La ministra Vallejo explicó que el subsecretario “se restringió a una mirada judicial” y que en sectores de las comunidades mapuche “hay desconfianza en el sistema judicial porque ha habido situaciones de presos políticos”.

Además, reiteró que la visita de la delegación del Gobierno a la Macrozona Sur a inicios de semana fue planificada con las policías. “Teníamos pensado una visita a las familias, no a las comunidades. Cuando se visitan las comunidades se requieren mayores protocolos para el ingreso a las comunidades”, añadió.

“Tenemos plena convicción de que es el camino necesario para avanzar en soluciones de fondo con el conflicto del Estado chileno con nuestras primeras naciones”, sentenció.

“El manual es para nosotros”

La ministra Siches, en conversación con los medios de comunicación, señaló que estaban trabajando para mejorar la comunicación desde el Ejecutivo a través de “manuales y medidas que nos ayuden a comunicar mejor a la ciudadanía, tanto en materia de migración como pueblos originarios, y ustedes como comunicadores son fundamentales”.

“El manual no es a los medios de comunicación ni a los periodistas, es para nosotros. Tenemos que partir por casa y saber comunicar”, aclaró la ministra Camila Vallejo.

También aseguró que “vamos a tener un respeto de la libertad de prensa, de la democracia, y eso va a ser irrestricto” y que desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric “no hay ánimo de censurar” a la prensa.