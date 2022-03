Ministro Giorgio Jackson: “La próxima semana legislativa van a estar las primeras urgencias que el Gobierno va a querer poner sobre la mesa”

Tras sus primeros días en el cargo, el Presidente Gabriel Boric junto a su equipo ya comienzan a preparar el terreno en materia legislativa.

El Gobierno ya adelantó que se retirarán 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, y en las últimas horas se conoció que esta semana buscarán firmar el tratado de Escazú.

Sobre esto se refirió el ministro Secretario General de la Presidencia Giorgio Jackson, quien aseguró en ADN Hoy que “la próxima semana legislativa van a estar las primeras urgencias que el Gobierno va a querer poner sobre la mesa para el trámite legislativo”.

“Ya se ha conocido que esta semana se estaría firmando el tratado de Escazú, lo cual tendrá una tramitación en el Congreso que para nosotros es prioritario“, agregó el secretario de Estado.

Uno de los temas que más se ha puesto en la palestra por parte de la ciudadanía y algunos parlamentarios ha sido un nuevo retiro de los fondos de pensiones, algo a lo que el Presidente Boric ya le cerró la puerta. Al respecto, Giorgio Jackson sostuvo que “nosotros hemos planteado que en este momento, lo que más se necesita es poder encontrar fórmulas para apoyar las pymes y la creación de empleos, sobre todo el femenino”.

“Ya lo dijo el ministro Marcel, para poder hacer sostenibles los cambios que la ciudadanía ha exigido, necesitamos hacer llegar mayores recursos públicos para financiar esos derechos sociales“, agregó el ministro. “Por lo tanto, necesitamos ingresos permanentes para gastos permanentes, y eso significa un nuevo pacto fiscal, y esto queremos conversarlo con todos”, prosiguió.

Por otro lado, el titular de la Segpres valoró la disposición que ha mostrado la Democracia Cristiana a pesar de no ser parte del oficialismo. “La DC ha manifestado durante este periodo una muy buena disposición a colaborar con los proyectos de Gobierno, a pesar de que no son oficialismo”.

Asimismo, el ministro Jackson no descartó seguir adelante con algunos proyectos del Gobierno encabezado por Sebastián Piñera, y otros de que aún siguen pendientes desde Michelle Bachelet. “Hay que reconocer que hay muchos proyectos del Gobierno anterior que no terminaron su tramitación, y no tenemos problemas con seguir impulsando algunos que veíamos positivos“, indicó.

Finalmente, quien fuera diputado por la Región Metropolitana aseguró que esperan “la próxima semana poder presentar cuáles son las distintas urgencias y el camino legislativo para estos primeros meses de Gobierno“.