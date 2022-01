“Yo no soy antivacunas”: Diputada Jenny Álvarez respondió críticas por no estar inoculada contra el covid-19

El pasado 17 de enero se dio a conocer un brote de covid-19 al interior del Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Una de las personas contagiadas fue la diputada PS Jenny Álvarez, quien además no cuenta con ninguna vacuna contra el coronavirus.

La decisión de la parlamentaria, que ya era conocida públicamente, desató una ola de críticas no sólo en su partido político y sus colegas, sino también en la opinión pública, en medio del incremento de contagios producto de la variante ómicron.

Por ello, la diputada socialista fue tildada de “antivacunas” y fue objeto de diversos improperios en las redes sociales. También se criticó al Congreso Nacional por no exigir el pase de movilidad, pese a que la vacuna no es obligatoria en el país ni menos en los organismos públicos.

“Yo no soy antivacunas”

En conversación con 24 Horas, la diputada Jenny Álvarez habló de “lo injusto que fue todo” cuando su contagio de covid-19 se hizo público. Además expresó que “deben saber que no contagié a nadie más” y que “sí hubo otros colegas que generaron contagio en la Sala con toda la vacunación completa“.

“Además el presidente (Diego Paulsen) nos informó que el día lunes de la semana aquella vino un diputado desde Brasil que estaba contagiado de covid, no sé si ustedes lo informaron, de la UDI“, alegó la parlamentaria.

Respecto de lo sucedido, Álvarez comentó que “agradezco que nadie salió contagiado de la bancada con la que estuve almorzando, porque además estuve con mascarilla adentro, después del rato, tomando siempre todas las medidas como corresponde”.

Sobre por qué no cuenta con su esquema completo, la diputada argumentó que “he decidido no vacunarme, yo y miles de personas más, por ellas hablo también, porque no confían en la vacuna y he dado muestras claras que no es raro que yo me haya contagiado supuestamente por no estar vacunada”.

“Lo raro es que tanta gente, y ustedes vieron que el Senado estuvo prácticamente cerrado y según la presidenta (Ximena Rincón) ellos están con todas sus vacunas, las tres dosis, y prácticamente hubo que cerrar el Senado por el número de contagios. Entonces algo está pasando”, sostuvo.

Finalmente, Jenny Álvarez remarcó que “la vacuna es un tratamiento, creo yo. Yo no soy antivacunas, porque todos están diciendo que soy antivacunas, tengo todas las vacunas y hace poco me he puesto un par de vacunas que me faltaban. Se han dicho muchas mentiras al respecto”.