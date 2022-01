Erika Olivera dio positivo por covid-19: “Me encuentro haciendo cuarentena y en buen estado de salud”

Durante la jornada de este martes, la diputada y exatleta Erika Olivera comunicó que arrojó positivo por covid-19.

A través de un comunicado, la legisladora informó de esta situación, motivo por el cual no asistió al Congreso. “Este martes 18 de enero no asistí a la Cámara de Diputadas y Diputados porque presenté algunas molestias. Por precaución me tomé un PCR en la región de Valparaíso y soy positiva al covid-19″, explicó.

En la misma misiva, Erika Olivera aclara que al día de hoy cuenta con su esquema de vacunación completo. “Tengo las tres dosis de vacuna contra el coronavirus y actualmente me encuentro haciendo cuarentena. Estoy en buen estado de salud y solo con algunos síntomas leves de la enfermedad”, añadió.

Debido a su contagio, Olivera aclara que no podrá asistir al Congreso hasta el próximo miércoles 26 de enero, fecha en la que espera haber superado el covid-19.

La exatleta felicitó a Christiane Endler

Este martes, la portera de la selección chilena y del Olympique de Lyon se adjudicó el premio “The Best”, al ser destacada como la mejor arquera del mundo.

Debido a esto, la diputada Erika Olivera felicitó a Endler a través de sus redes sociales.

Grande @TIANEendler, ganó premio The Best a mejor arquera de la FIFA 2021.

Es un reconocimiento por su brillante carrera y su labor en PSG y La Roja.

Una gran representante del deporte de nuestro país. ¡Queremos más! Aprobemos la ley que profesionaliza el #FutbolFemenino pic.twitter.com/iQhGY39BVD — Erika Olivera Diputada (@erikaoliverad) January 17, 2022

“Grande Tiane Endler. Es un reconocimiento por su brillante carrera y su labor en el PSG y la Roja. Una gran representante del deporte de nuestro país”, escribió Olivera en su cuenta de Twitter.

En la misma publicación, la parlamentaria aprovechó de hacer un llamado a aprobar la ley que profesionaliza el fútbol femenino, iniciativa presentada por la propia Erika Olivera.