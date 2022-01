Convencional Alejandra Pérez y su diagnóstico de metástasis: “Me dicen que tire licencia y yo les digo que no, que quiero estar”

Recientmente, la convencional constituyente Alejandra Pérez suspendió sus actividades de la semana territorial, ya que ahora enfrenta un cáncer con metástasis. La representante por el distrito 9 está en tratamiento por cáncer de mama y ahora tiene un tumor de cinco centímetros en la cadera izquierda.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la ex Lista del Pueblo profundizó en su diagnóstico y el impacto que ha tenido tanto en sus labores políticas como en su vida personal.

“El examen en la primera hoja estaba todo perfecto, los riñones estaban bien, el resto del cuerpo igual, hasta cuando llegué a las tres últimas líneas de la evaluación y me encontré con esta sorpresa“, relató Pérez. “Me bajó la desesperación inmediatamente, quería salir corriendo”.

El testimonio de Alejandra Pérez

En el año 2016, Alejandra Pérez fue diagnosticada de cáncer de mamas, por lo que debió realizarse una mastectomía bilateral. De hecho, en las protestas que se realizaban por el estallido social, su torso con las cicatrices de esta operación aparecieron en distintas fotografías, lo que visibilizó su caso.

Incluso el nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, médico de profesión, revisó los exámenes de su colega y confirmó el diagnóstico. “Nadie está preparado para lidiar con esto. No queda más que asumir la realidad“, expresó Pérez.

Ahora está abocada en realizar su tratamiento, para lo cual debe regular el sueño y cuidar su alimentación. En los próximos días sabrá si hará quimioterapia o radioterapia: “Necesito replantearme cosas, estar con mis hijos“.

“Todavía creo que puede haber un milagro, de aquí al 17, que es el día en que tengo fecha con la oncóloga, mantengo la esperanza de que esto sea un sueño“, manifestó.

Respecto de su trabajo en la Convención Constitucional, Alejandra Pérez señaló que quiere continuar. “Me dicen que tire licencia y yo les digo que no, que quiero estar. Somos tan diversos, que soy de la idea que nadie sobra. Todos aportamos desde nuestro saber. Aquí hay algo que nos une y quiero aportar y representar. No quiero sentirme ajena al proceso”, remarcó.