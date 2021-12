Gabriel Boric y opción de conversar con la CAM: “Vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz”

Polémica generaron los dichos de la doctora Izkia Siches, luego de que esta se abriera a la opción de dialogar con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a pesar de que estos llamaran mediante un comunicado a reivindicar la violencia como mecanismo de acción política.

Sobre esto fue consultado el Presidente electo Gabriel Boric, quien ratificó que dialogarán con “todos quienes quieran la paz”. “Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz”, señaló.

“Yo lo que también pido es que seamos cuidadosos, porque es un tema muy sensible. Hay gente que ha sufrido mucho, tanto en el pueblo nación mapuche o las víctimas de atentados. No especulemos y no le subamos el volumen a la polémica“, agregó Boric.

El diputado, quien se encontraba en Magallanes, también comentó sus jornadas de trabajo. “Fueron buenas jornadas de trabajo, pude conversar con varios mandatarios extranjeros de Perú, Bolivia, Estados Unidos”, indicó.

Asimismo afirmó que “seguimos trabajando en la conformación del equipo“, de cara al cambio de mando y a la formación de su gabinete, con el cual trabajará desde el próximo 11 de marzo.

Finalmente, el Presidente electo Gabriel Boric envió un mensaje por el fin de año. “Desearle un feliz Año Nuevo a toda la gente”, cerró el diputado.