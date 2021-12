Brownie movió feliz su cola: Perrito presidencial tuvo esperado reencuentro con Gabriel Boric

Fue uno de los reencuentros más esperados por todos. Brownie al fin se vio con su amo, Gabriel Boric, tras las Elecciones.

El perrito presidencial compartió así con su humano, ahora mandatario electo de Chile. Y lo hicieron en Punta Arenas, ciudad natal del magallánico.

Es que Boric decidió ir a pasar el fin de año al sur, con toda su familia y también con la mascota, que se ha ganado el cariño en redes.

De hecho, ahora el peludo cuenta con Twitter e Instagram, redes donde relata su día a día y también comentó el feliz reencuentro.

Brownie, en llamas con Boric

Así, en su perfil, Brownie reveló cómo había sido ver nuevamente a su amo tras varios días alejados por sus quehaceres como nuevo presidente.

“Hoy amanecí entusiasmado, con el pulso acelerado, más contento que perro con dos colas. ¿Saben por qué? Porque hoy me vino a visitar mi humano. Gracias a él y todas y todos ustedes me convertiré en el primer perro de la república, pero ojo, no tengo favoritos”, escribió.

Y agregó que “como buen perro tengo mis prioridades claras: Jugaremos, nos revolcáremos en el pasto, me hará entrega de mis premios y nos daremos amor, para luego de mi siesta comentarle las inquietudes que nos han hecho llegar”.

El can expresó también que Gabriel “me dijo algo de que debo colocarme una banda pero no sé que es eso, la única banda que conozco es la de mi fanaticada que me acompaña”.

De esta forma, Brownie posteó varias imágenes del emotivo encuentro con Gabriel Boric, donde incluso lo fue a esperar al aeropuerto. ¿Mejor perro o mejor perro?