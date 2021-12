Expresidenciable Ignacio Briones criticó apoyo de su sector a José Antonio Kast: representa una “involución”

El precandidato presidencial y militante de Evópoli, Ignacio Briones, contó cuál fue su opción en la pasada jornada de balotaje, que resultó con la elección del Presidente Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad.

Según señaló el también exministro, en conversación con el diario La tercera, su silencio en la segunda parte de la campaña presidencial fue “una muestra” de sus diferencias con el representante de la derecha extrema, José Antonio Kast: “siempre hacía pensar que yo lo estaba apoyando y justamente ese silencio era una muestra de que yo no lo estaba apoyando”.

A su juicio, el presidenciable republicano representa una “involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna, que tenga ambición de ser gobierno no solo una vez, no solo de manera coyuntural, sino que pensando en el futuro”. Por lo mismo, que su casa política apoyara a Kast fue “un retroceso muy importante en aquello que se había ganado”.

Lamento discrepar de @ignaciobriones_ desconociendo acuerdo que Consejo General @evopoli aprobó por 80% y que totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir.

Apoyo JAK y rechazo a formar parte eventual gobierno fue discutido largamente y votado a favor — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) December 26, 2021

“Las señales que uno dé de apoyo también marcan cuál es la visión de futuro que uno tiene respecto de hacia dónde hay que avanzar (…) No me puedo traicionar a mí mismo cuando veo que hay una candidatura que en muchos aspectos es lo opuesto de eso y que sacrifica eso. Soy muy respetuoso de quienes lo apoyaron, no pretendo darle clases de moral a nadie“, precisó Briones.

En cuanto al próximo Presidente de Chile, señaló. “obviamente no voté por Boric, porque es un proyecto que encuentro malo para Chile, su alianza con el PC me supera y siempre fui crítico, pese a tener una buena impresión de él como persona. Y así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast”.