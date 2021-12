Senador Ossandón tras el balotaje: “Se dio una lógica del ‘sí’ y el ‘no’, del miedo y la esperanza”

El día después de la derrota de José Antonio Kast y el oficialismo en la jornada de balotaje, el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón analizó el escenario político actual.

En conversación con Palabra que es noticia, de radio Futuro, el exalcalde de Puente Alto hizo el símil con el plebiscito de 1988. “Se dio una lógica del ‘sí y el no’, del miedo y de la esperanza, una campaña que resultó para la primera vuelta pero que no daba para el balotaje. Boric interpretó los malestares, las desesperanzas, los problemas y los cambios que la gente necesita. Yo apoyé a Kast, que era de extrema derecha, y se lo dije a él: ni una persona que defienda el sistema de las AFP ganará esta elección, era algo indefendible y no hubo caso”, precisó de entrada.

A juicio de Ossandón, la estrategia de José Antonio Kast, presidenciable del Frente Social Cristiano, carecía de esencia y “la campaña sirve para transmitir, pero si no hay esencia, no sirve”.

“Puede servir para las primarias, el discurso de seguridad es eficiente, Boric hizo lo mismo con su historia personal, pero la campaña presidencial necesita más. En mi sector, que fue derrotada culturalmente y se debe reconocer la realidad, hay mucha gente que no cree que el estallido social sea verdadero, pero se debe entender la molestia de la ciudadanía (…) La derecha votó en contra de la acreditación de las universidades, que no vota por la ley de fármacos o por la gratuidad, pero cuando Kast quiere ser presidente y no quiere reformar las AFP, no avanza en gratuidad, no puede ganar”, añadió el senador.

Con todo, la piedra angular, a juicio de Ossandón, estuvo en que Boric logró “un acuerdo real de pensiones, salud, de los abusos a la clase media”.

Felicito a @gabrielboric, nuevo Presidente de la República. Chile habló fuerte y desde mi posición haré todo lo posible por ayudar a la nueva administración. El país requiere cambios y los voy a apoyar con la convicción de ser una persona de oposición, pero que sabe dialogar. pic.twitter.com/8GVhiCIyyC — Manuel José Ossandón (@mjossandon) December 19, 2021

Campaña por Kast

“Me dolía la guata apoyarlo porque me destruían en mi campaña. Gonzalo de la Carrera, de Republicanos, llamaba a no votar por mi”, sinceró el congresista. Y luego agregó “la derecha como sector debe entender que los discursos del miedo no funcionan y hay que reconocer el cambio del país, que quiere otra cosa”.

En la misma vereda política, Ossandón propone mirar hacia adentro. “RN debe hacer un mea culpa, ver qué se necesita. Yo partí exponiendo que la derecha sí tiene oportunidad en el pueblo (como) cuando trabajé en Puente Alto, pero hay que hacer la pega. Hay personeros del partido que deben terminar su periodo y se verá”, dijo.

Finalmente, sobre la posición que el expresidenciable José Antonio Kast tendrá en su sector, Ossandón vaticinó que “José Antonio Kast no es el líder de la oposición. Lo encuentro buena persona, honesta y que se sacó la mugre trabajando en un proyecto en el que no creo, (que) es una derecha extrema”.

“Tendrá un liderazgo, pero si la derecha no entiende que hay necesidades sociales, estamos mal. Una derecha que no se abra a los cambios que la gente grita es porque están ciegos. Acá nos dijeron con claridad las cosas. Boric con moderación debe hacer los cambios, también trabajar en la constituyente, que también debe ser moderada, y pareciera que se olvidó de que hay un plebiscito de salida”, concluyó.