Javier Macaya advierte a Gabriel Boric: “Vamos a ser oposición dura cuando se ponga en riesgo lo que los chilenos han alcanzado”

El presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, comentó este lunes los resultados de la segunda vuelta presidencial 2021, en la que Gabriel Boric obtuvo la victoria y se convertirá en el próximo Presidente de la República.

En conversación con 24 Horas, el timonel del gremialismo advirtió que “vamos a ser oposición dura cuando se ponga en riesgo lo que los chilenos han alcanzado, cuando se nivele hacia abajo”.

Además, Macaya subrayó que “seremos implacables, muy firmes en que no le quiten los ahorros a los chilenos, que no quiebren pequeñas empresas, que no se pierdan trabajos. Ahí hay ejes que son súper fundamentales para nosotros”.

“La hegemonía del PC que habíamos visto desapareció”

El diputado, quien pasará al Senado el próximo año, también envió un recado a los partidos de Apruebo Dignidad y el Nuevo Pacto Social. “No vamos a ser la oposición que fue estos cuatro años la oposición del Presidente Piñera, que fue implacable, que negó la sal y el agua”, recalcó.

Macaya también aludió a una eventual presencia del Partido Comunista en el gobierno de Gabriel Boric. “Hay evidencia de que en la segunda vuelta vimos a un candidato que fue capaz de moderar su posición, la hegemonía del PC que habíamos visto desapareció. Temas del programa también fueron moderados”, sostuvo.

El timonel de la UDI habló además de los ejes programáticos del Presidente electo. “Tenemos un diagnóstico compartido, que la salud tiene brechas y que las pensiones son malas. La pregunta es qué tipo de herramientas vas a poner a disposición de esos problemas”, afirmó Macaya.

En esa línea, insistió en que “yo no estoy por reemplazar al mundo privado cuando lo está haciendo ostensiblemente mejor que el público“.

“El Congreso va a tener un rol importante. En el Senado hay empate y en la Cámara de Diputadas y Diputados hay una cantidad importante de oposición que exige que la clase política se ponga de acuerdo“, recordó.