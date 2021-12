Kast y su discurso final en el cierre de campaña: “Quiero ser Presidente de Chile para ser el primer servidor público y llevar adelante nuestras banderas”

El candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, cerró este jueves su campaña de cara al balotaje ante Gabriel Boric del próximo 19 de noviembre.

Miles de adherentes acompañaron al aspirante del Frente Social Cristiano, quien dio un largo discurso al masivo público en el Parque Araucano.

La parte inicial del discurso de Kast

Hoy comienza una nueva historia. Una nueva historia para nuestra patria. Comenzamos con muy poco apoyo a nivel nacional. Marcábamos como el 8 por ciento y pocos creían que íbamos a lograr lo que hemos logrado. Hoy estamos empatados (con Boric), pero les aseguro que el domingo vamos a ganar con una diferencia importante y lograr lo que parecía imposible”

“Nosotros vamos a hacer posible que Chile recupere la paz, recupere la esperanza. Esto es un desafío que trabajamos en conjunto, con miles de personas que con muchísimo esfuerzo se la han jugado por un Chile mejor”.

“Tenemos a un equipo increíble, las mejores ideas y propuestas para sacar adelante esta nación (…) Queremos volver a recuperar la paz, el orden, el estado de derecho y sobre todo la dignidad en la vida de las personas. Trabajaremos por la verdadera dignidad de las personas”.

Palabras para sus adherentes

“Ustedes no se imaginan lo que es, después de todas las tensiones de las campañas, unirse y trabajar por un bien común”.

“La emoción de verlos a ustedes aquí es algo impresionante. Ayer estuvimos en Temuco con más de 10 mil personas y hoy miles de atrevidos también lo hacen hoy acá”.

“Hemos defendido a todas esas personas que están siendo agredidos por esa izquierda intolerante. Les quiero pedir que sigamos siendo valientes y sigan luchando por esa bandera preciosa, que es la bandera chilena”.

Partido Comunista y Gabriel Boric

“Lo más violento son las mentiras que han levantado desde el Partido Comunista a esa izquierda intolerante. Algunos de ellos están callados, silenciados y ahí están, engañando a los chilenos. El comunismo es el mismo en todo el mundo como lo es en Chile”.

“Gabriel Boric no es una mala persona, pero tiene malas ideas y mala compañía. A querido cambiar su imagen, pero es el mismo que se juntó con un asesino terrorista, que ha avalado la violencia después del 18 de octubre. Usted es la falsedad señor Boric. Usted ha querido cambiar su imagen, desde como se viste hasta como opina. Nosotros hablamos de frente y no cambiamos nuestras convicciones. Lo que ha ocurrido durante estas últimas dos semanas a mi me da vergüenza”.

El cierre de su discurso

“Este domingo le vamos a decir no a los intolerantes, no más a la violencia, sí a la paz, sí al diálogo y querer reconstruir a nuestro país. Ganaremos por un amplio margen”.

“Vamos a recuperar nuestro estado de derecho, economía y dignidad en lo social. La izquierda solo promueve pobreza, esa misma que ha atacado a Venezuela y a Cuba”.

“Chile no será jamás un país marxista ni comunista, porque creemos en la libertad”.

“Quiero ser presidente de Chile para ser el primer servidor público y llevar adelante nuestras banderas”.