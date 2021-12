Directora ejecutiva de Espacio Público y escenario electoral: “Caer en el examen de drogas termina siendo una falta de respeto para las personas”

La directora ejecutiva del centro de estudios Espacio Público, Pia Mundaca, conversó en ADN Hoy del escenario electoral de cara al balotaje del próximo domingo 19 de diciembre.

Como antecedentes está el último debate presidencial, la respuesta del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ante la injustificada presión por un test de drogas, y el apoyo transversal que el mismo Boric, desde exautoridades nacionales hasta reconocidas figuras internacionales.

“Me parece muy lamentable que hayamos estado dos días comentando sobre el examen de drogas de un candidato presidencial, sea cual sea este. Sobre todo porque estamos en los días finales de una elección presidencial muy relevante”, dijo de entrada Mundaca. Luego añadió: “nuestro país está repleto de desafíos profundos, urgentes. Se me ocurre una gran lista, estamos inmersos en un proceso constituyente. Caer en el examen de drogas termina siendo una falta de respeto para las personas que ven con urgencia que su vida sea considerada en la discusión pública”.

En línea con lo anterior, la directora ejecutiva agregó que “me parecen acusaciones fuera de lugar, que sacan el foco de lo importante que es la elección presidencial, lo que se está jugando y la visión de sociedad que queremos que cada candidato ponga sobre la mesa para que cada uno de nosotros pueda escoger libremente por quién queremos que nos represente”.

Definiciones claves

Mundaca coincidió con los analistas que han visto la importancia de los grupos etarios en la definición electoral. “Va a ser bien relevante los grupos que se movilizan el domingo. No sé si va a ser masiva, es lo que uno siempre quiere para cualquier hito eleccionario, sin embargo hay grupos etarios que van marcando preferencias bastante claras”, diagnosticó.

Para señalar eso, la directora de Espacio Público se refirió a los datos. “Las distinta encuestas que han aparecido muestran, por ejemplo, que los apoyos de los grupos etarios mayores es más fuerte para José Antonio Kast; los más jóvenes están con Gabriel Boric mayoritariamente, y si uno hace un análisis por sexo, las mujeres están apoyando con muchísima más fuerza a Gabriel Boric. Todos esos componentes en cuanto a la dimensión de movilización del día domingo pueden marcar una diferencia”, indicó.

“Se ha dicho mucho que las elecciones están estrechas. Esta es una elección breve y vamos a saber los resultados prontamente, el Servicio Electoral funciona muy bien. La invitación es siempre a ir a votar”, añadió.

Farandulización

El tema del test de drogas pudo haber sido leído como un acto de farandulización del escenario político nacional. Tienen efectos, de acuerdo a la lectura de Mundaca. “Todos estos hechos faranduleros, violentos en muchas ocasiones, solo promueven y facilitan la desmovilización electoral”, señaló la también politóloga.

A juicio de Mundaca, los efectos de esta clase de campaña pueden afectar las mismas instituciones, más allá del día de la elección: “quien quiera tensionar la campaña o poner sus esfuerzos en golpes bajos más que en diálogos que propicien que las personas conozcan la visión de los candidatos, lo único que está logrando es que muchas personas el domingo digan: ‘para qué voy a ir a votar’. Sobre todo aquellos que ven con más distancia la discusión política”.

“No olvidemos que la participación electoral en el país no es alta, la mitad del país no está votando. Eso no se va a resolver de la noche a la mañana, pero obviamente ver un debate degradado no contribuye en ningún sentido a convocar a la persona. Y además quizás podrá afirmar los votos de los ya convencidos, que son la barra brava, que podrían ver en esto un acierto, sin embargo genera un daño muy profundo al sistema político, y las instituciones tenemos que cuidarlas más allá del día electoral”, apuntó.

A modo de conclusión, la líder de Espacio Público apeló a una visión a largo plazo. “Las instituciones siguen funcionando después de la elección y tenemos que cuidarla con mucha claridad. Las elecciones en nuestro país han sido un éxito siempre y gane quien gane las instituciones hay que cuidarlas”, cerró.