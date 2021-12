Gabriel Boric: “Vamos a tener una mano firme para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico”

Durante esta jornada, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, participó de una actividad de campaña con agrupaciones sociales en la comuna de San Bernardo, instancia en donde se refirió a sus medidas para frenar el narcotráfico en el país.

Por medio de un punto de prensa, el abanderado del Frente Amplio sostuvo: “Hemos venido a conversar sobre un tema que afecta a gran parte de nuestro país y desde San Bernardo le queremos decir a todo Chile que vamos a ser firmes en el enfrentamiento al narcotráfico.”

Respecto a las medidas que presentó en su plan de gobierno para enfrentar esta situación, el diputado por Magallanes expusó: “Vamos a endurecer la ley de control de armas, para que nunca más armas hechizas, armas robadas, sigan circulando en la entre la población. Vamos a controlar de una vez por todas el uso de fuegos artificiales, todos saben en las poblaciones dónde está la droga, cuando llega y sin embargo hasta el día de hoy no se ha podido detener”.

Igualmente, Gabriel Boric, manifestó que busca “construir policías especializadas y además, una persecución especializada del narcotráfico. Persiguiendo la ruta del dinero, mejorando los comisos que se realiza al narcotráfico, persiguiendo a los grandes narcotraficantes, para que nunca más en Chile, el narcotráfico se apodera de los barrios, las poblaciones y las comunas”.

Un compromiso inclaudicable

“Quiero que sepan que acá tenemos un compromiso inclaudicable con aquello. Vamos a tener una mano firme para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico. Y una mano amiga para poder entregarle a los vecinos y vecinas financiamiento para las organizaciones culturales, que nacen y vienen en el corazón del pueblo y que son las mejores armas para enfrentar el tremendo flagelo que es el narcotráfico”, agregó el militante de Gabriel Boric.

Asimismo, el presidenciable, agregó que busca “invertir en prevención para poder hacernos cargo de la persecución de los grandes delincuentes y de la rehabilitación de los pequeños consumidores. No más chipe libre al narco en nuestro país”.

Boric y la decisión de la Corte Penal Internacional de no investigar a Presidente Piñera

Aprovechando la instancia, el postulante a La Moneda, se refirió a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de no investigar al Presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad durante el estallido social.

Al respecto, Gabriel Boric declaró que la resolución de la CPI “me parece una decisión lamentable”, esto ya que argumentó que “todos los chilenos y chilenas fueron testigos de cómo el presidente Sebastián Piñera le declaró la guerra a su propio pueblo”.

“El otro día estuvo en Talcahuano, con la familia de Manuel Rebolledo, asesinado por un vehículo de la armada y donde hasta el día de hoy no hay justicia, ni verdad, ni reparación. Y la familia de Manuel, me decía que no puede creer que quien le declaró la guerra a todos los chilenos, que es el Presidente de la República, sea indiferente a este dolo que ha causado“, ejemplificó el candidato.

Aún así, Boric sostuvo que “acá la Corte Penal ha tomado una decisión, nosotros respetamos los fallos internacionales. Nosotros vamos a insistir en todas las instancias que sean pertinentes. Pero también está en juego el domingo 19 de diciembre, la responsabilidad política sobre las graves violaciones a los derechos humanos”.

“Fabiola Campillai, senadora electa de la RM, con la primera mayoría nacional, es una mujer que simboliza con su dolor, pero por sobre todo su valentía la causa de los derechos humanos aquí en Chile”, declaró el diputado.

Y añadió que “mientras el candidato del frente, José Antonio Kast, se reúne con quienes les dispararon, nosotros nos juntamos con ella. Nosotros estamos del lado de la víctima, no del victimario”.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bMVvrP","duration":"00:00:00","type":"video","download":""}]}