Elisa Loncon advirtió que consulta indígena dentro de la Convención está en peligro por falta de recursos

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió este lunes al azaroso proceso de consulta indígena que han tenido los representantes de los pueblos originarios: “está en riesgo la participación y consulta indígena, no solo por el recurso base, sino porque no tenemos los recursos para realizarlo, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena”, advirtió.

Si bien Elisa Loncon señaló en cuanto a los fundamentos de la misma consulta es sobre “un catálogo de derechos que ya es conocido porque recoge lo instalado a nivel internacional”, lo que se aspira a consignar en la nueva Constitución “tiene un estándar básico y ese es lo que demandan los acuerdos internacionales en materia de derechos indígenas y derechos fundamentales”.

Cabe recordar que desde noviembre que los representantes de los pueblos originarios dentro de la Convención Constitucional buscan una forma de participación directa dentro del mismo organismo, lo que se ha intentado resolver mediante una consulta. Pero las formas de la misma consulta han sido materia de discrepancia.

“Estamos haciendo los esfuerzos metodológicos dentro de las comisiones, y estamos en contactos con los territorios, dando a conocer el proceso, por un lado, y convocando a las organizaciones a instalar iniciativas de normas constituyentes dentro de las iniciativas de normas populares”, explicó la presidenta Loncon.

Elisa Loncon además se refirió a los desafíos que tendrá el mismo organismo con el próximo gobierno: “queremos apoyo del gobierno que sea electo en función de lo que hemos avanzado en torno a los contenidos, porque esta nueva Constitución está naciendo a partir de la crítica profunda a la antigua. Para que nazca, necesitamos que el nuevo Presidente apoye los cambios”.