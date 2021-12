Elisa Loncon fue elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del 2021 en prestigioso medio británico

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, fue elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del 2021, por el prestigioso medio británico, el Financial Times.

Dentro del texto publicado, Loncon fue incluida en el segmento dedicado a las Mujeres Héroes y se destacó su rol como mujer mapuche y su llegada a la presidencia del organismo redactor, la cual fue descrita como una elección “nada menos que notable”.

“La tarea de la asamblea, de redactar una nueva constitución que reemplace a la escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet, nunca va a ser fácil. En esta compleja situación, Elisa Loncón Antileo fue elegida presidenta de la asamblea constituyente. Su elección fue nada menos que notable. Una mujer indígena de una remota comunidad mapuche en el sur de Chile preside ahora una de las tareas más importantes y complejas de la historia reciente de Chile”, detalló el Financial Times.

Además, el medio resaltó el liderazgo que ha mantenido la lingüista a la cabeza de la convención. Destacando su carácter inclusivo y su papel como canalizadora del diálogo.

“[Loncon] ha ejercido un liderazgo con énfasis en el carácter inclusivo de la asamblea y su papel como medio de canalización del diálogo social. (…) Ha aportado un liderazgo tranquilo y con los pies en la tierra a la tarea. Y, en general, ha evitado involucrarse en los conflictos polarizadores que la rodean”, precisó el medio británico.

Elisa Loncon dió a conocer este importante reconocimiento, por medio de su cuenta de Twitter, en donde agradeció haber sido nombrada entre las personalidades femeninas más importante del mundo. “¡Muchas gracias por reconocimiento!”, expresó la académica.

El perfil de la lingüista Mapuche, fue realizado por la profesora global de la Academia Británica y distinguido miembro de políticas de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE por sus siglas en inglés) y ex investigador de la Universidad de Chile), Kirsten Sehnbruch.

Además de Elisa Loncon, la lista de las 25 mujeres más influyentes del 2021 de Finacial Times incluyó a la ganadora del Oscar a mejor directora 2021, Chloé Zhao. La reconocida actriz estadounidense, Scarlett Johansson. La ganadora de cuatro Grand Slam, la jugadora de tenis japonesa, Naomi Osaka y Tsai Ing-Wen, presidenta de Taiwan, entre muchas otras mujeres importantes del mundo.

Which women were influential in 2021? The FT's annual list was put together in collaboration with leading figures such as Jane Fraser, Christine Lagarde and Greta Thunberg, as well as with readers https://t.co/n4ZJWUXAEu

— Financial Times (@FinancialTimes) December 2, 2021