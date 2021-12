Democracia Cristiana confirmó la expulsión de Adolfo Zaldívar Palma por apoyar públicamente a José Antonio Kast

Días claves camino al balotaje presidencial se viven estas semanas en las candidaturas de Gabriel Boric y José Antonio Kast, y precisamente el republicano se vio indirectamente involucrado en lo sucedido con Adolfo Zaldívar Palma.

El hoy ex militante de la Democracia Cristiana fue expulsado de dicho partido por explicitar su apoyo a la candidatura de Kast, pese a que la decisión de la DC fue respaldar la opción de Gabriel Boric con miras a las elecciones presidenciales del 19 de diciembre.

Según lo comentado en La Tercera, el presidente del Tribunal Supremo de la DC, Andrés Parra, aseguró que la desvinculación de Adolfo Zaldívar Palma sería por “ir en contra de los acuerdos políticos“, que firmaron en la colectividad hace algunos días.

“Participó en la última junta donde se acordó el apoyo a Boric y el después hace declaraciones diciendo ‘no, yo no acepto ese acuerdo’. Eso no puede ser en un partido político, si no está de acuerdo con las decisiones políticas del partido, que no esté en el partido”, indicó Parra al citado medio.

Aseguró además que: “si alguien no está de acuerdo, tiene que ir a hacer su vida al otro lado, no tiene ninguna obligación de quedarse en el partido. El partido no puede permitir que cada persona haga lo que se le de la gana, porque no somos una montonera (…) toda la gente que hemos expulsado durante este año ha sido por esa razón: de ir en contra de los acuerdos“, dijo Andrés Parra.

Según lo informado por el medio, Adolfo Zaldívar Palma no fue denunciado por ningún otro militante del partido y fue la propia DC que “de oficio” abrió el expediente contra el ahora ex partidario, desatando finalmente su expulsión.

Cabe destacar que Adolfo Zaldívar Palma es hijo de fallecido senador Adolfo Zaldívar Larraín, ex militante de la DC durante 40 años hasta el 2007, cuando también fue expulsado de la Democracia Cristiana por la directiva que presidía Soledad Alvear por esos días.