Alcalde de Pelarco y dictamen de Contraloría por el “gas popular”: “Por mucho que nos duela, no es nuestra labor ver el precio del gas”

La semana comenzó con el dictamen de la Contraloría respecto a la idea de venta de “gas popular” por parte de las asociaciones de municipalidades: no pueden hacerlo porque es inconstitucional. Un pronunciamiento que resultó de la consulta de los alcaldes de las municipalidades de Lo Prado, Conchalí y Pelarco.

Bernardo Vásquez, edil de Pelarco, conversó en ADN Hoy sobre el futuro del llamado “gas popular”. “Lamentablemente la Contraloría no se refiere a los temas salvo dictámenes y ayer nos llegó el pronunciamiento y es bastante claro: es un acto inconstitucional, dice el dictamen“, contó la máxima autoridad comunal.

Frente a esto, Vásquez proyectó la idea más allá de lo estrictamente municipal: “lo que tenemos que hacer es un trabajo mucho más asociativo, un trabajo con los constituyentes para que la próxima Constitución tenga, dentro de las atribuciones de los municipios, tengan mayor atribuciones y mayor fiscalización”. Por lo pronto, sugiere: “hay que avanzar en caminos paralelos: es un tema que está en la mesa y hay que seguirlo hasta el final para venderle gas a los vecinos a precio justo”.

Sin embargo, desde un panorama general, a juicio del alcalde Vásquez, “las municipalidades tenemos otro sentido de entregar ayuda social a nuestras comunidades y lamentablemente, por mucho que nos duela, no es nuestra labor ver el precio del gas. Creo que se tiene que regular el precio del gas. Y otro punto: ¿dónde está Sernac? Hoy se pasa a llevar tan fácilmente al consumidor es el Sernac y lamentablemente no existe, es algo invisible. Tiene que haber precio justo que tiene que regular el mercado pero no bajo esta medida que hoy estamos viendo”.

“Todos queremos lo antes posible ser distribuidores de gas y venderlo a precio justo, pero todos también queremos hacerlo bajo la legalidad”, señaló el alcalde, y concluyó: “el trabajo que tenemos que hacer los municipios es golpear todas las puertas, buscar todas las vías. A corto plazo tiene que tomar una medida en la Fiscalía Nacional Económica”.