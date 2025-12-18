Arriesga millonaria multa: esto se sabe de la formalización de Pangal Andrade tras denuncia de Conaf contra “El Clan”

La polémica golpea al programa de aventuras El Clan, liderado por Pangal Andrade, luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentara una denuncia ante el Ministerio Público por presunto uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Hornopirén, Región de Los Lagos.

El hecho habría ocurrido durante la grabación del cuarto episodio de la serie, el 26 de marzo. Al respecto, el director regional de Conaf, Marco Inarejo, señaló a The Clinic que “Conaf Los Lagos, a través de su unidad jurídica, realizó la denuncia correspondiente bajo el amparo de la Ley 20.653 que prohíbe el uso del fuego dentro de los Parques Nacionales en contra de cinco personas en el Parque Hornopirén”.

La normativa establece sanciones severas: “El empleo del fuego, en contravención a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, y siempre que de ello no se haya seguido incendio, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de once ($764.962 pesos chilenos) a cincuenta unidades tributarias mensuales ($3.477.100)”, según indica el artículo 22.

La fiscal Nathalie Yonsson determinó formalizar en febrero a ocho integrantes del equipo, entre ellos Pangal Andrade Astorga, Lorenzo Andrade Astorga, Isidora del Río Prado y Carolina Mery Luffi. El proceso se encuentra en etapa de diligencias y probablemente terminaría con suspensión condicional y pago de multa.

Ante la denuncia, el equipo de El Clan emitió un comunicado: “Hemos tomado conocimiento de la existencia de una denuncia relacionada con los hechos que se han difundido. Sin embargo, a esta fecha, ninguno de los integrantes de El Clan ha sido notificado formalmente, no se nos ha informado del inicio de una investigación ni existe proceso de formalización alguno”.

“Negamos categóricamente haber realizado lo que se nos imputa. Afirmamos con total claridad que nunca se encendió fuego alguno en el Parque Nacional Hornopirén. Nuestro equipo legal se encuentra analizando los antecedentes disponibles y reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades competentes”, añadieron.

“El respeto y cuidado del medio ambiente ha sido siempre un pilar central de nuestro trabajo y de los valores que inspiran a El Clan”, concluyeron.