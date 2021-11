Senador Huenchumilla tras apoyo de la DC a Boric: “No tengo problemas con el PC… los comunistas ya no se comen las guaguas”

Asegurando que “no tengo problemas con el Partido Comunista“, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, se refirió la mañana de este lunes 29 de noviembre al apoyo que le dio la Junta Nacional de su partido a la campaña presidencial de Gabriel Boric que se enfrentará en segunda vuelta con el candidato de derecha, José Antonio Kast.

En la conversación, el senador fue consultado por el PC debido a que ese partido apoya desde un inicio a Boric, lo que ha sido visto por algunos sectores como una traba.

“No tengo problemas con el Partido Comunista, el PC fue un actor trascendente en el mundo, pero ese mundo cayó con las murallas, el comunismo desapareció en Europa… Es un mundo diferente, no tenemos problemas porque ese anticomunismo del pasado terminó, ya los comunistas no se comen las guaguas, ese mundo terminó, el PC fue gobierno con la presidenta Bachelet, no ha participado en dictadura, no ha matado personas”, dijo el senador Huenchumilla.

En cuanto a cómo se materializará el apoyo a la campaña de Boric, el senador Huenchumilla señaló que él personalmente va a colocar sus equipos a trabajar para un triunfo en segunda vuelta aunque no haya una coordinación directa con el comando del candidato.

“Si tomamos la decisión de votar por Boric es porque queremos que gane, tenemos que hacer campaña. Ahora si va a haber o no una coordinación, si va a haber un comando coordinado o no, la palabra la tiene Gabriel Boric. Nosotros vamos a trabajar por nuestra cuenta para que gane“, aseguró.

Cuarto retiro de las AFP

En tanto, al ser consultado sobre el cuarto retiro de las AFP, donde el senador Francisco Huenchumilla participa de la comisión mixta que debe destrabar el proyecto, indicó que espera que se pueda avanzar pronto.

“Si estamos a punto de ese nuevo escenario político tenemos que terminar con este tema, espero escuchar cómo vienen los diputados que fueron los que impulsaron esto porque si ellos quieren que se apruebe como viene de la Cámara no van a estar los votos. Hay un escenario político diferente que obliga a darle a este cuarto retiro un tratamiento distinto que a los otros retiros, estamos ad portas de un nuevo ciclo político y espero que lleguemos a un acuerdo“, puntualizó el senador.