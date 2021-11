Gabriel Boric por presos del estallido: “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió durante la noche de este martes al proyecto de indulto de los presos del estallido, como parte de las definiciones que está tomando de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre próximo, en la que enfrentará al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En ese sentido, en conversación con el programa de La Red, Mentiras Verdaderas, Boric indicó que “a personas condenadas por incendio, por saqueos, por delitos que revisten gravedad, desde mi punto de vista no es aceptable pensar en un indulto para todos (…) No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o que saqueó un supermercado”.

En cuanto a las manifestaciones sociales, Gabriel Boric señaló que “cuando es pacífica es bienvenida en una democracia, cuando se vuelve un infierno para quienes viven en los alrededores, para quienes tienen que cerrar antes o sufren agresiones, es absolutamente inaceptable“.

A esto agregó que “le digo a la gente que realiza esas acciones que nosotros no vamos a tolerar que se pervierta el sentido legítimo de las causas que el pueblo chileno levantó“.

En tanto, puntualizó que pese a todo, hay que revisar el sistema judicial, “en particular en estos casos donde hubo un abuso grave por parte de las facultades del Estado, con querellas por la ley de Seguridad Interior del Estado, con testigos protegidos, con pruebas falsas y con prisiones preventivas extendidas. En esos casos, vamos a conversar“.