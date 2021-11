Un Naranjo en el bosque: el creativo mensaje del diputado PS con el que respaldó a Gabriel Boric

Tras ser reelecto como diputado y con el recuerdo vivo de su maratónica intervención, Jaime Naranjo formará parte de una nueva misión: este lunes anunció que apoyará la campaña presidencial de Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre.

Si bien el Partido Socialista anunció que respaldarán al abanderado de Apruebo Dignidad, el parlamentario reafirmó en un punto de prensa sus convicciones acerca de su colega en la Cámara.

“Voy a trabajar me lo pidan o no me lo pidan. Mi ánimo y espíritu es luchar para que la derecha no llegue al poder en diciembre”, expresó Naranjo desde el Congreso Nacional.

Agregó que “por eso que vuelvo a reiterar, lo único que tenemos que hacer las fuerzas de oposición es trabajar en la unidad, la unidad y la unidad hasta que nos cansemos“, expresó Naranjo desde el Congreso Nacional.

Voy a trabajar por @gabrielboric , me lo pidan o no me lo pidan. Mi ánimo y espíritu es trabajar para que la derecha no llegue al gobierno en diciembre, lo único que tenemos que hacer las fuerzas de oposición es trabajar en UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD pic.twitter.com/lkLb9xNvOD — Jaime Naranjo (@diputadonaranjo) November 22, 2021

Naranjo se suma al “bosque” de Boric

A través de su cuenta de Twitter, Jaime Naranjo compartió la propaganda con la que apoyará a Gabriel Boric, con la leyenda “a este bosque se suma un Naranjo”.

Lo anterior, en alusión al símbolo de la campaña del diputado por Magallanes: el árbol de su infancia en Punta Arenas.

“La única condición que deberíamos tener todos los demócratas, para ponernos a disposición de nuestro candidato presidencial Gabriel Boric, es defender lo que se ha avanzado en derecho para todos/as, mejorar la calidad de vida, más seguridad pública, mejores empleos“, escribió Naranjo.