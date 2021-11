Diputado Jaime Naranjo tras intervención de 15 horas: “Si me quieren llevar a la Comisión de Ética, será un honor”

Luego de 15 horas de intervención, con algunas pausas, el apoyo de sus compañeros y polémicas con la mesa directiva de la Cámara, el diputado PS Jaime Naranjo cerró la exposición de los argumentos de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Cerca de las 01:30 horas, y tras la llegada de Giorgio Jackson al Congreso Nacional, Naranjo hizo un emotivo cierre en su discurso, mientras sus pares consignaban el épico momento en sus teléfonos celulares.

Por supuesto, presentó algunos problemas de pronunciación, naturales debido a la cantidad de tiempo en que habló, sumado al uso de la mascarilla. Sin embargo, en los últimos minutos, recuperó el tono y el énfasis a la hora de cerrar su intervención.

“Después de esta larga exposición, que he realizado para garantizar que en nuestra Sala de la Cámara de Diputados tengamos los votos para aprobar la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, quiero que quede ejemplo y testimonio que este Parlamento es capaz de poner fin a los abusos, a la impunidad en que ha actuado este Gobierno“, expresó Naranjo.

Y continuó: “Ya el Presidente Piñera quedó en la impunidad cuando violó los derechos humanos en nuestro país de manera reiterada, y estamos pagando consecuencias de aquellas graves violaciones a los derechos humanos”.

“Pero hoy día, este Presidente da un paso mucho más audaz, llega aún más lejos. No sólo involucra al Estado chileno con sus intereses comerciales, sino aún más, daña el honor de la nación. Nunca antes en la historia de este país un Presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado de dos cosas tan graves, como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación”,

Y para finalizar, sentenció: “Por eso yo espero que esta Sala apruebe la acusación constitucional. Si no, el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará, el pueblo de Chile juzgará, a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país“.

Y no dejó de hablar: diputado Naranjo hizo punto de prensa

Al finalizar su intervención y recibir la ovación de las y los diputados de oposición, Jaime Naranjo accedió a las selfies y a compartir un consomé. Pero no dejó de hablar. Al contrario, acudió hasta el lugar donde se realizan los puntos de prensa en el Congreso, para profundizar en su maratónica intervención.

“Me siento muy bien, físicamente como siempre sin ninguna dificultad. Creo que lo que hicimos hoy día sólo tiene una explicación: la unidad de la oposición y la generosidad de la oposición para permitirme que yo encabezara algo que había gozado, que algunos no entendieron cuando hablé de la Ley Lázaro“, señaló Naranjo.

Añadió que “como yo fui quien la creé, me dijeron ‘practíquela’. Es decir, hablar con fundamentos, seriamente, responsablemente, porque una acusación constitucional es una cosa muy seria y ustedes mismos fueron testigos que entregué fundamentos serios, responsables”.

Respecto de la llegada de Giorgio Jackson, el diputado socialista afirmó que “solamente le dije que entendiera que esto era un gesto de solidaridad política. Siempre en política hay gente que quiere sacar cuentas mezquinas y era muy fácil echarle la culpa al Frente Amplio que la acusación se caía porque ellos no habían cumplido ciertas normas sanitarias”.

“Creo que siempre es bueno en todo momento enseñar, ayudar y apoyar a las generaciones más jóvenes. Lo que hice fue un gesto de solidaridad hacia él, para que pudiera estar presente en la votación y de esa forma pudiéramos ganar la acusación constitucional”, subrayó Naranjo.

Consultado sobre el anuncio de los diputados RN Sebastián Torrealba y Catalina del Real, quienes llevarán al diputado PS ante la Comisión de Ética, respondió que “si me quieren llevar a la comisión de Ética por tener un gesto solidario en política, es un honor para mí que me lleven por esas causas. Me siento orgulloso, me honra”.

“En el caso mío en particular, estar todo el rato que estuve no era ninguna cuestión distinta. Era como los tantos ayunos que hice en mi vida por los derechos humanos, por los detenidos desaparecidos, por los ejecutados políticos, por los torturados y los exiliados. Entonces lo asumí, desde que llegué en la mañana, que era un ayuno más en mi vida con tal de sacar adelante la acusación constitucional”, sentenció el diputado Naranjo.