Pensemos Chile: Desafíos, definiciones, y expectativas tras los resultados de las elecciones presidenciales

Este lunes se emitió el trigésimo cuarto capítulo del programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos, hoy en el día posterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, el centro de la conversación estuvo marcado por el estado político del país posterior a la elección de José Antonio Kast y Gabriel Boric para pelearse el sillón presidencial del Palacio de La Moneda con miras al mes de diciembre.

Para ello, conversamos con Josefina Araos, investigadora IES, Licenciada y Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además con Juan Pablo Luna, profesor titular, en modalidad tiempo compartido con la Escuela de Gobierno UC, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte.

En Pensemos Chile: El día posterior a las elecciones

Josefina Araos, Investigadora IES. Licenciada y Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El inicio de la conversación estuvo marcado por lo sucedido el pasado domingo por las noche: “son varias las sorpresas, no solo el triunfo de José Antonio Kast. Me llama mucho la atención la derrota de Gabriel Boric en el norte, un sector tradicionalmente de izquierda. Uno podría decir que la sorpresa no solo es José Antonio Kast, sino que además Franco Parisi”, partió aseverando Josefina Araos.

Idea parecida es la que expresó Juan Pablo Luna: “se habla harto de buscar el centro, y no en términos ideológicos, si uno considera que Sebastián Sichel viene medio fuera de los partidos”, aseguró el doctor en Ciencias Políticas.

“No es claro para nada qué es lo que hará el votante de Franco Parisi. Como sea, los dos candidatos que ganaron tendrán que ir a convocar no solo a ellos, sino que al electorado en general”, agregó la investigadora del IES, Josefina Araos.

Respecto a los sorpresivos resultados del pasado domingo, Juan Pablo Luna sostuvo que: “lo veníamos viendo hace dos meses en investigaciones que hay un giro conservador, una coalición de orden, gente que en sectores populares estaba esperanzada con el cambio, empezó a mostrar signos de desgaste, de desilusión”, indicó.

El factor Parisi en la segunda vuelta

Clave con miras a las elecciones del mes de diciembre serán los votos de Franco Parisi: “tal vez parte del electorado de Parisi sea tan anti político que no estando Franco decida no votar. Esa transición de votos no será mecánica, ni automática. No me animo a decir que alguien tenga la llave de la segunda vuelta”, dijo Juan Pablo Luna.

Mientras que Josefina Araos sostuvo que: “parecía que era solo la derecha que estaba equivocada y que la izquierda había tenido la hegemonía, pero después de lo sucedido, parece que no es así. La gente sigue teniendo demandas profundas de transformaciones”.

Respecto a los resultados para el Congreso, la investigadora del IES comentó que “el desafíos va a estar marcado en cómo se podrá hacer política. Hay un número importante de candidatos del partido comunista elegidos, la figura de Fabiola Campillai es impresionante considerando que iba como independiente”, dijo.

“Veo un congreso más fragmentado, más polarizado, donde habrá que ir a buscar votos de a uno. Va a ser difícil legislar para cualquiera que salga elegido presidente. Yo lo que veo es un Congreso bastante bloqueado y esto tendrá relación con la Convención Constitucional, donde hay cosas que requieren apoyo”, agregó el doctor en Ciencias Políticas, Juan Pablo Luna.