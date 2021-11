El emotivo mensaje de Christian Pino tras su derrota: “Doy gracias por tener una mujer como Karla”

El ahora excandidato a diputado por el Distrito 8, Christian Pino, publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde se refirió a su derrota en las elecciones parlamentarias del domingo.

“Muchas gracias. Hoy es 22 de noviembre, el famoso día después de los candidatos, y aquí estamos. Ha salido el sol, la vida continúa y yo estoy tranquilo, porque siento que hice todo lo que estaba a mi alcance”, afirmó el periodista.

“Esta es la última vez, por ejemplo, donde ocuparé estas camisas que vestí durante tres meses y donde trabajé mucho y trabajamos con mi equipo muchísimo”, agregó el excandidato.

Pero todo el trabajo que relató el comunicador no dio frutos, puesto que como explicó en su publicación, «la gente confió en otras opciones y era un posibilidad. Esa es también parte de la democracia. Yo no tengo dudas que esta experiencia cambiará mi vida para siempre, y espero de corazón que me haga ser una mejor persona».

“El haber conectado con gente que no me conocía y que confiaron su voto en mí, me llena de orgullo y me compromete mucho más allá que una elección”, continuó Pino.

El mensaje a Karla Rubilar

En el video de 1 minuto y 32 segundos, Christian Pino le dedicó palabras a su pareja, la actual ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

“También doy gracias por tener una mujer como Karla. Como es público, esta campaña fue dura y muchas veces injusta, pero también nos unió más como pareja y como familia. Estoy más orgulloso que nunca de tener una mujer como ella a mi lado”, detalló Pino.

“Desde hoy volveré a empezar, regresaré a lo mío, pero con los ojos muy atentos a ver qué nos depara el destino”, finalizó el periodista.