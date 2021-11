Gabriel Boric se enfocó en la segunda vuelta: “Será la cruzada de que la esperanza le gane al miedo”

Gabriel Boric entregó su discurso para analizar el segundo lugar con el que avanzó a la segunda vuelta presidencial, programada para el 19 de diciembre.

“No será fácil, será estrecha, pero vamos a ganar en segunda vuelta. Cuando la ruta se pone agreste es que se prueban los liderazgos. Somos los voceros de la esperanza, del diálogo y de la unidad. Será la cruzada de que la esperanza le gane al miedo“, apuntó el candidato de Apruebo Dignidad.

En ese contexto, Gabriel Boric explicitó cómo deben afrontar la segunda vuelta presidencial. “Tenemos que trabajar con la unidad de los demócratas, quiero contagiarlos de energía y esperanza (…) Es un desafío que no vamos a abordar contra algo, no vine a esta tribuna para hablar mal del otro candidato, no es mi estilo. Tenemos que salir a convocar mucho más allá de nuestras fronteras”, comentó.

“Hay que trabajar sin descanso ni pausa para llegar a los que no votaron por nosotros porque sienten dudas en nuestro proyecto. No caigamos en ningún ninguneo, desprecio ni provocación a los que optaron por alternativas distintas. Nuestro deber es entender y convencerlos que somos un mejor camino”, aseguró el diputado por Magallanes.

Otras definiciones de Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta

Pensando en lo que viene para la definición con José Antonio Kast, el candidato de Apruebo Dignidad apuntó directamente a quienes respaldaron a Franco Parisi, quien terminó tercero en la votación.

“A los que temen a la delincuencia, seremos implacables con el narcotráfico. A los que no llegan a fin de mes, que reactivaremos la economía y mejoraremos los sueldos. Puede ser distinto. Vamos a mejorar la salud pública, las pensiones y terminar con los privilegios de la clase política”, insistió.

“Queremos la paz social en una sociedad cohesionada, con la unión de sus miembros. No sobra nadie. La decisión del 19 de diciembre es una sola: avanzamos a un Chile más inclusivo y preocupado de los suyos o seguimos en la lógica de los privilegios contra los que Chile se levantó en la protesta del 25 de octubre”, profundizó Gabriel Boric, quien explicitó uno de los elementos que marcarán la campaña presidencial.

“Quiero que se organicen debates en todos los temas con Kast. Frente a la discriminación, ni un paso atrás”, sentenció entre el apoyo de sus adherentes.