Elecciones 2021: Karina Oliva se retiró de local de votación en medio de un caos tras sufragar

Haciéndose parte de las elecciones 2021, las cuales eligen parlamentarios, consejeros regionales y presidente o presidenta, la candidata a senadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, concurrió a sufragar en medio de la polémica por las rendiciones de dineros al Servel, situación por la cual la Fiscalía inició una investigación de oficio en su contra.

Tras varias horas de espera de los periodistas, Karina Oliva llegó a eso de las 14:20 horas al Liceo Javiera Carrera, en la comuna de Santiago, local de votación en donde la candidata cumplió rápidamente su deber cívico.

Pero aún con una votación en pocos minutos, la candidata se vio rodeada por una caótica masa de gente a su salida, entre periodistas, camarógrafos, parte de su equipo y adherentes, los cuales generaron caos a la salida de la candidata, debido a choques, empujones y entredichos de los asistentes.

Una invitación a participar del proceso

Sin embargo, y en medio del caos, Karina Oliva hizo un llamado a la ciudadanía a participar de estas elecciones 2021. “Quiero que el proceso avance con tranquilidad (…) Invito a la gente a que participe de este proceso, todavía quedan horas para participar, es importante que la gente vaya a votar”, expresó la ex candidata a gobernadora.

“Y también, para todos ha sido claro el proceso que se ha vivido en los últimos días, y como lo hemos dicho con mucha tranquilidad, estamos disponibles a conversar con todo el mundo”, añadió Oliva, haciendo referencia a todos los suceso en los que se ha visto involucrada, tras la investigación que decidió levantar el fiscal nacional, Jorge Abbott, en contra de la candidata, luego de que una investigación periodísticas revelara los altos montos de dineros que recibió su equipo durante el proceso de campaña.

Aprovechando la instancia, la prensa le preguntó su opinión respecto a la decisión de la fiscalía nacional de levantar un oficio en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por “uso excesivo de la fuerza”, luego del allanamiento realizado por funcionarios del GOPE a la sede del Partido Comunes.

“El general director de Carabineros tendrá que responder el oficio como corresponde, como cualquier persona que ha sido oficiada. Punto. No hay más. No me voy a pronunciar al respecto”, cerró Karina Oliva y abandonó el local de votación.