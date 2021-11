“Doctor Miedo”: ME-O rebautizó con nuevo apodo a José Antonio Kast en el Debate Presidencial Anatel

José Antonio Kast y Marco Enríquez Ominami, ME-O, tuvieron varios enfrentamientos a lo largo del Debate Presidencial de Anatel.

Sin embargo, la más llamativa fue cuando el candidato del PRO decidió calificar a su par del Frente Social Cristiano de una curiosa forma.

Una situación que se dio cuando el marido de Karen Doggenweiler respondía respecto a su capacidad de gobernabilidad enfrentada a su compleja integración en la carrera presidencial, tras haber abandonado el Nuevo Pacto Social y dejar en el camino a sus compañeros de partido, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro.

Entonces, Marco Enríquez-Ominami expresó de entrada que “siempre he votado como corresponde y siempre he luchado contra los conservadores. Siempre he estado más cerca de la responsabilidad que de la irresponsabilidad. Y nadie en esta sala va a poder ofrecer gobernabilidad si no es con acuerdos”.

Y agregó que “nosotros lo haremos infinitamente mejor que el actual presidente, que gobernó con minorías, que se peleó con el Congreso, que se peleó con sus ministros”.

ME-O y el nuevo apodo para Kast

Así, el candidato manifestó que “estamos en la primera vuelta, no se elige presidente el próximo domingo. Que no les mientan, no es cierto”.

Marco expresó que “se va a elegir quién pasa a segunda vuelta a enfrentar a Doctor Miedo, José Antonio Kast, quien ha manipulado esta elección bajándole el nivel y la intensidad con propuestas de miedo”.

#DebateAnatel2021 | Marco Enríquez-Ominami: "Candidato Kast, usted es una amenaza. Una amenaza para la democracia, para el Estado protector". 📺 EN VIVO: https://t.co/kOY93d8fBp pic.twitter.com/GQrdb2Y9QD — CNN Chile (@CNNChile) November 15, 2021

Un momento donde el candidato del Frente Social Cristiano lo miró con sorpresa, ya que de esta forma sumó un nuevo apodo, que causó varios comentarios en redes sociales.

Doctor miedo jajajaja.

Lo mejor del debate — Elena Urrea (@ElenaUrrea4) November 16, 2021

Luego, en otra intervención, ahondó en la explicación del apodo: “No solamente tiene una nostalgia por la dictadura. Además, propone que las mujeres, para que lo sepan todos, solamente si están casadas tienes subsidio habitacional. Y que tengan dos hijos mínimo. Eso es violencia”.

#DebateAnatel2021: Marco Enríquez-Ominami tildó de "doctor Miedo" a José Antonio Kast y señaló que, según los parámetros del Republicano, Brasil sería una dictadura.https://t.co/1Xh7j6jW9c pic.twitter.com/yRMLXLP4QQ — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) November 15, 2021

De esta forma, ME-O rebautizó así a José Antonio Kast, situación que si bien fue dentro de un contexto serio de debate, terminó generando memes y risas.