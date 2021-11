Gabriel Boric llamó al Partido Comunista a “retractarse” de su postura por elecciones en Nicaragua

El abanderado presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, enfrentó las declaraciones hechas por un grupo de colectividades nacionales -entre ellas el Partido Comunista, quienes forman parte de la coalición que apoya al diputado en el camino a La Moneda- a raíz de las elecciones llevadas a cabo el pasado 7 de noviembre en Nicaragua y que resultó en un nuevo periodo para Daniel Ortega.

Tras su participación en el programa “No votan, pero sí opinan”, de Ciudadano ADN y la Defensoría de la Niñez, Boric si bien valoró la declaración del presidente de los comunistas, Guillermo Teillier apuntando a que “la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. El PC acatará, aunque se expresen diferencias”, invitó al partido de izquierda a “retractarse” de su apoyo.

La política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos. — Guillermo Teillier (@gteillier) November 12, 2021

“Valoro que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reconozca de manera explícita de que cuando hay disensos en materia de política de relaciones exteriores lo zanja el Presidente de la República y en este caso, si el pueblo de Chile lo tiene a bien, me tocaría ser a mí. Ahora, yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua”, expresó el candidato presidencial.

Además, añadió: “Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad es que están bastante sorprendidos porque no es una declaración que se haya conversado adentro del partido. No me cabe ninguna duda que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió ahí”.

“Mi compromiso con la democracia a nivel latinoamericano, internacional y en Chile, es absoluto y total. Por lo tanto, Nicaragua necesita democracia y nos las elecciones fraudulentas que llevaron adelante Ortega y Murillo. Mi posición en esto es clara, le moleste a quien le moleste”, apuntó el candidato Gabriel Boric.

Finalmente, aclaró que “esa declaración no representa a Apruebo Dignidad”.

Las colectividades que respaldaron los resultados de los comicios nicaragüenses señalaron que ocurrieron con concurrencia masiva, “lo ha hecho en paz, de acuerdo con su institucionalidad y leyes vigentes”. Además, destacaron “la presencia de observadores y acompañantes internacionales”, junto con el “68%” de participación del electorado.

“La mayoría del pueblo de Nicaragua se ha expresado en las urnas, y ha otorgado legitimidad al gobierno del presidente Daniel Ortega”, finalizaron en la misiva, firmada, además del PC, por el Partido Igualdad, el Movimiento del Socialismo Allendista, la Izquierda Libertaria, Ukamau y el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL).