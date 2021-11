Diputado Ilabaca criticó con todo a Carolina Goic tras votación del cuarto retiro: “Le dio la espalda a los chilenos”

Durante esta jornada, la Sala del Senado rechazó en general la idea de legislar el proyecto del cuarto cuarto retiro del 10% de las AFP, iniciativa que tendrá que volver a una comisión mixta al no lograr el quórum necesario.

En ello, el diputado PS y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Marcos Ilabaca, criticó con todo a la senadora DC Carolina Goic, quien votó en contra de la iniciativa. “Siento una tremenda decepción por los chilenos y las chilenas que estaban muy esperanzados de poder tener hoy día una respuesta positiva”, señaló.

“Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados dio un ejemplo respecto a cómo se hacen las cosas en términos de unidad. La unidad de la oposición en la Cámara logró declarar admisible la acusación constitucional contra el Presidente”, prosiguió el parlamentario.

“Lamentablemente, esa misma unidad no primó hoy en el Senado, no primó porque una senadora no escuchó lo que los chilenos y chilenas en cada barrio de Chile están pidiendo. Le dieron la espalda a los chilenos, se sacaron las caretas, y sería bueno que explicara por qué se la sacó, por qué está al lado de las AFP y no al lado de los millones de chilenos que están esperando”, criticó Ilabaca a Goic.

El diputado PS sostuvo que harán todas las gestiones para “poder constituir lo más rápidamente posible la comisión mixta”, y aseguró que “hoy día hemos perdido una batalla, pero no vamos a perder la guerra”.