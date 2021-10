Ministro Bellolio sobre libelo contra Presidente Piñera: “No es una acusación constitucional, es una acusación electoral”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, criticó este viernes a la oposición por la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, acusando que este libelo es una “acusación electoral“.

“Lo que va a hacer el abogado Jorge Gálvez es que va a demostrar absolutamente que esta es una acusación infundada, falsa, mañosa, que se hace simplemente por las elecciones. No es una acusación constitucional, es una acusación electoral”, sostuvo Bellolio.

A lo anterior, el secretario de Estado agregó que la defensa “va a demostrar que el Presidente no tenía ningún tipo de participación en esta venta entre privados, que su familia no tenía nada que ver en poner las condiciones y sobre todo el lugar de la venta. Que es absolutamente falso que no se hayan pagado los impuestos correspondientes y que, obviamente, todo esto se funda en una simple falsedad”.

De igual forma, el ministro vocero de Gobierno acusó a los legisladores de manchar las elecciones venideras del 21 de noviembre.

“Lo que uno ve es que aquí hay un grupo de parlamentarios que lo que intentan hacer es una zancadilla a la democracia, manchar las elecciones que vienen ahora, que son muy relevantes para nuestro país. Al mismo tiempo, impedir a los chilenos hacer un traspaso democrático y republicano el 11 de marzo de 2022”, declaró.

“La misma comisión ha sido tan brutal en desacreditar cada uno de los puntos que los parlamentarios que hicieron esta acusación trataron de instalar, ha sido tan clara que está basada en mentiras, en falsedades, en insinuaciones, donde además se trata de juzgar al Presidente por su pasado y no por los hechos”, finalizó el ministro.

La defensa del Presidente Sebastián Piñera

Cabe señalar, que antes de la medianoche del jueves 28 de octubre, se presentó la defensa del Presidente de la República Sebastián Piñera ante la acusación constitucional en su contra, la cual fue levantada por parlamentarios de oposición, los cuales acusan al mandatario de haber infringido la Constitución en relación al principio de la probidad y comprometer el honor de la nación.

Dentro del texto entregado por la defensa del presidente, se calificó al libelo como “una maniobra política mañosa y con claros fines electorales”.

Además, el documento señala que “el texto de la acusación intenta traer al presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno“.