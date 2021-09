La respuesta de Giorgio Jackson a Juan Sutil tras debate presidencial: “Gabriel Boric no es su empleado”

El diputado Giorgio Jackson se refirió a la ausencia del candidato Gabriel Boric en un debate presidencial sobre la violencia en la Araucanía que se desarrolló durante esta jornada y que no estuvo exenta de controversias.

Hasta la mañana de este viernes, la participación del abanderado de Apruebo Dignidad estaba confirmada en la instancia, siendo anunciada públicamente.

El foro fue organizado por el diario La Tercera y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), establecido de forma presencial con la posibilidad de conectarse telemáticamente. A pesar de esto, el candidato no se hizo presente de ninguna manera.

“Chile no es un fundo”

Giorgio Jackson, quien oficia como coordinador político de la campaña de Gabriel Boric, conversó en La Prueba de ADN para aclarar esta situación, apuntando principalmente a la cargada agenda del presidencial.

“Nosotros avisamos que no podíamos ir presencialmente. Se nos dio la oportunidad de participar telemáticamente pero avisamos de un problema de inestabilidad en la conexión“, aseguró el diputado.

Jackson también se refirió a las “condiciones mínimas” con la que se espera participar en este tipo de actividades, razón por la cual no asistieron al foro. En esta línea apuntó a la organización del foro y respondió “en vista de la provocación del presidente del gremio de empresarios, de Juan Sutil“.

Cabe mencionar que el cabecilla del la CPC lamentó que el oriundo de Magallanes “no haya podido subirse al árbol y mejorar su conectividad“.

Ante esto, Jackson aseguró que quien debe dar explicaciones es el presidente gremial: “No se ha dado cuenta de que Chile no es un fundo y que Gabriel Boric no es su empleado“.

Respecto a quienes criticaron y pusieron en duda las escusas presentadas, Giorgio reiteró que “hubo un problema de conexión” y se avisó la noche antes. “Si alguien quiere poner en duda eso, cada persona podrá tener la opinión que quiera”, sentenció.

Los dichos del candidato Sebastián Sichel

Por su parte, el candidato de Chile Podemos Más dijo que “cuando uno quiere discutir los temas de fondo como este, no hay que evadirlos, hay que enfrentarlos. Me parece raro que a las 12 de la noche descubrieran que no había internet en Punta Arenas”.

Además, Sichel calificó la situación como una vergüenza, siendo bastante crítico con la excusa presentada por el candidato de Apruebo Dignidad.

En respuesta a esto, el coordinador político de la campaña de Boric aseguró que su actitud se debe a que “está nervioso por el desempeño del debate del día miércoles“.

Reiterando los problemas por internet, el diputado indicó que el candidato aludido está intentando desviar la atención por lo inestable de si candidatura.

¿Existe un distanciamiento con este tipo de instancias?

Luego de dejar en evidencia una postura clara ante un debate mediado por Juan Sutil, Giorgio Jackson descartó una actitud de desconfianza.

“Nosotros hemos ido a foros con sectores de distintas industrias del área de la economía a participar (…) este es un episodio más que lamentablemente no pudimos asistir”.

Bajo el marco de los organizadores, Jackson dijo que “decidieron politizar este tema” y que existe un “interés por parte de la CPC de tratar de llevar el foco a un ataque tan burdamente expresado“. Aseguró también que este tipo de hechos y declaraciones “no contribuyen al dialogo democrático”.

Gabriel Boric, parlamentario y candidato presidencial

A raíz de las críticas que se realizan en este aspecto, específicamente por parte de Marco Enríquez-Ominami, quien publicó un tweet en relación al tema.

El cuestionamiento está centralizado en un candidato presidencial que esté ganando sueldo como parlamentario cuando se está dedicando a hacer campaña.

Jackson apeló a que Gabriel sigue cumpliendo con su rol como parlamentario de manera íntegra, estando presente en todas las votaciones y cumpliendo su trabajo.

“Si es que alguien cumple con su labor, por su puesto que no le impide recibir el sueldo“, aseguró. Pero también respondió con una crítica a ME-O: “Marco Enríquez-Ominami quizás recibía financiamiento de otro lado. No es misterio que recibía financiamiento por parte del yerno de Pinochet”.