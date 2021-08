José Antonio Kast lanzó su candidatura presidencial en La Araucanía: “Atrévanse por Chile”

Finalmente este domingo el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, confirmó y lanzó su candidatura presidencial desde la Región de La Araucanía, con un llamado a “atreverse por Chile”.

En el acto que fue transmitido por redes sociales, Kast no dudó en criticar al gobierno de Sebastián Piñera señalando que “los chilenos se alejaron de la coalición de gobierno porque no cumplió. Si decimos algo, tenemos que cumplir (…) Podrán cambiar de nombre. Podrán cambiar de rostro. Pero no podrán borrar cuatro años de mal gobierno para Chile“.

“Vamos a hacer un gobierno de austeridad y gobernar con el ejemplo: si salgo electo Presidente me voy a rebajar el sueldo a la mitad y vamos a reducir el sueldo de todas las autoridades. Todos tenemos que recuperar Chile“ @joseantoniokast desde la Araucanía #AtreveteChile pic.twitter.com/8OLuAfm5Fm — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) August 22, 2021



En su discurso, José Antonio Kast además prometió que de llegar a La Moneda, se rebajará el sueldo a la mitad y que “vamos a reducir el sueldo de todas las autoridades”, con el objetivo de “recuperar Chile”.

“Para las promesas, hay de todo. Para cumplir con ellas, no hay nada. Nosotros no vinimos a prometer, las cosas que decimos, las vamos a cumplir“, puntualizó el ahora candidato presidencial.