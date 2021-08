Paula Narváez tras consulta ciudadana: “No puede ganar Sebastián Sichel, el continuador de Sebastián Piñera”

Estuvo desde el principio, pero no llegó hasta el final: Paula Narváez no pudo superar a Yasna Provoste en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente y quedó en el segundo lugar de la primaria no legal que se realizó este sábado.

La exministra representó al Partido Socialista (PS), al Partido por la Democracia (PPD), al Partido Liberal (PL) y Nuevo Trato. Antes de reconocer su derrota, se contactó telefónicamente con Provoste para felicitarla por su triunfo.

Además, expresó que le planteó “mi entera y total disposición a ser siempre un factor de unidad y de fortalecimiento del proyecto político de la centroizquierda”.

“Por supuesto que nos habría gustado un resultado distinto, cuando uno encabeza un proyecto innovador, ciudadano, con tanta fuerza, independientes que se sumaron. Nos habría gustado otro resultado, pero la democracia es así, y ya tuvimos un gran logro en haber tenido esta consulta ciudadana el día de hoy”, añadió Narváez.

La ahora excandidata presidencial sostuvo que “creo que muy legítimamente podemos decir que esta consulta ciudadana por la cual luchamos le entrega un piso de legitimidad importante al triunfo hoy día de la senadora Yasna Provoste, la candidata de la Democracia Cristiana, que a partir de ahora es la candidata de Unidad Constituyente y por lo tanto, de este proyecto de centroizquierda”.

En esa línea, destacó que “hoy día de verdad ha ganado un nuevo proyecto político que es importante que todos aquilatemos y que sepamos la posibilidad que tenemos para ofrecer a Chile, lo que hoy día Chile reclama y demanda, una nueva forma de hacer las cosas, con responsabilidad, con transparencia, con mucha audacia, justamente por la enorme tarea que tenemos”.

También insistió en que “este es un proyecto que sigue adelante que trasciende y por supuesto, como digo, estoy a disposición siempre de esta tremenda tarea que tenemos que es la unidad del centro y de la izquierda, porque sabemos que la tarea frente a esta carrera presidencial es muy importante”.

“Sabemos que tenemos el desafío de ganar en noviembre y de ganar en diciembre, porque vuelvo a decir, como lo he dicho siempre: no puede ganar la derecha, no puede ganar Sebastián Sichel, el continuador de Sebastián Piñera, porque sabemos que eso le hace mal y daño al país”, concluyó Paula Narváez, tras la consulta ciudadana en la que finalmente perdió.