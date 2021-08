La UDI ratificó a Jacqueline van Rysselberghe como candidata al Senado por la Región de Ñuble

En los últimos meses surgieron distintas versiones sobre la repostulación de Jacqueline van Rysselberghe al Senado, esta vez en representación de la Región de Ñuble: una duda que se despejó durante esta jornada, tras una encuesta que encargó la UDI a una empresa externa.

El sondeo del gremialismo también tuvo al actual diputado y vicepresidente del partido, Gonzalo Sanhueza. Sin embargo, la expresidenta de la colectividad y actual senadora por el Biobío se impuso en las cifras.

De este modo, según consignó T13, Van Rysselberghe cederá su cupo en el Biobío a su hermano Enrique, quien no podrá repostular a su escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados. Dicha situación no ha estado exenta de críticas, principalmente al interior de la UDI.

¿Cuál es la situación? La senadora dejó la presidencia del partido tras cumplir su periodo, siendo Jaime Macaya el nuevo líder junto a la secretaria nacional de la UDI, María José Hoffmann. Ambos fueron críticos de la gestión de la extimonel, quien respaldó a Víctor Pérez para mantener la continuidad de su lineamiento.

En febrero de este año, Jacqueline van Rysselberghe afirmó sobre una eventual candidatura por Ñuble que “no tengo una decisión tomada, pero sí me siento súper honrada que la gente de Ñuble quiera que los represente, y que la gente de Biobío quiera que los represente. De hecho, he estado en Los Ángeles apoyando a los candidatos, y el sentir ese apoyo me llena de orgullo”.

Finalmente, cabe recordar que las inscripciones para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre finalizan el lunes 23 de agosto.