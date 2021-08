Marcela Cubillos y su análisis sobre la derecha: “Nuestros dos gobiernos debieron ser mucho más reformistas”

La exministra de Educación y actual constituyente por el distrito 11, Marcela Cubillos, compartió su análisis sobre el escenario de la derecha de cara al segundo semestre, que estará centrado en las elecciones presidenciales, además de su rol en la Convención Constitucional.

En entrevista con La Tercera, y consultada sobre si el ente redactor representa el “Chile real”, la militante UDI respondió que “me parece tan soberbio calificar si eso es o no es el Chile real. ¿Quién de los que estamos ahí puede definirse como más real que otro Chile?”.

“Uno podría decir que hay lenguajes y agendas que no se ven en el Congreso, pero también podría decir que esos lenguajes y agendas no aparecen mucho cuando uno recorre el país. Entonces habría que preguntarse si el debate, con este nivel de ideologización, y a veces con una carga muy fuerte de odiosidades, es representativo o no del Chile real“, remarcó Cubillos.

También remarcó la importancia de que su sector estuviera presente en la Convención, pese a haber votado Rechazo. “Uno tiene tanto el derecho de estar ahí como la responsabilidad de cooperar para que salga de la mejor manera. Planteárselo en los términos de tu pregunta sería anticipar un fracaso para el cual yo no me metí en esta Convención. Me metí para que funcione y estoy trabajando para eso“.

La derecha y su “complejo de inferioridad moral”

La entrevista a Marcela Cubillos estuvo enfocada en su análisis sobre el presente y futuro de la derecha, y de hecho afirmó que el sector “no ha hecho un verdadero análisis sobre qué es defender convicciones. Pero además, ese argumento desconoce lo que viene ocurriendo en las elecciones”.

En esa línea, comentó que “si tú me pones a mí como el estandarte de las convicciones, Mario Desbordes podría serlo de quienes piensan que esas convicciones nos tienen donde estamos. Y uno ve que Desbordes ha perdido todo en las últimas elecciones: perdió en su partido, en su distrito a sus candidatos les va muy mal y sale cuarto en la primaria. Entonces claramente su mensaje no parece ser el indicado para ir reconstruyendo la adhesión“.

Lo anterior, en alusión a la postura que tuvo el ex precandidato por Renovación Nacional, quien hablaba de una derecha “social cristiana, solidaria, republicana y popular, que quiere mostrar una vertiente distinta”.

Ya de cara a eventuales soluciones, Marcela Cubillos recalcó en su análisis que “la derecha sí tiene que hacer una autocrítica importante y no sólo de cara al estallido, sino desde antes. Y al hablar de las convicciones, lo que pongo en el centro de esa crítica es que la derecha abandonó, hace ya muchos años, la pelea cultural (…) Y como abandonó esa pelea, cuando pierde las elecciones dice ‘no, hay que asimilarse a las ideas de izquierda'”.

Subrayó además que “la centroderecha ha pecado de una falta de reformismo fundamental. Nuestros dos gobiernos debieron ser mucho más reformistas“.

“Creo que la derecha no se ha sacudido nunca de un complejo de inferioridad moral que tiene frente a la izquierda. Porque obviamente hay una izquierda que actúa desde esa superioridad moral, pero también hay una derecha que se deja acomplejar, que vive para que la izquierda le dé un certificado de buena conducta, que vive para que el político o el columnista de izquierda le pongan el talante de dialogante, centrista, moderno”, sentenció Cubillos.