Esta vez fue en Ovalle: José Antonio Kast sufrió nuevamente una agresión en la calle

Durante esta jornada se conoció que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue nuevamente víctima de una agresión en la vía pública, esta vez, en una visita a Ovalle, en la Región de Coquimbo.

El propio abanderado fue quien contó lo sucedido en su cuenta de Twitter, luego que se viralizara un video que muestra a un joven que le pidió una selfie. Kast accedió y luego se dio la vuelta, momento en el que recibió un golpe en la cabeza por parte del sujeto.

“Ayer me pegaron un guate en Ovalle. Y el “valiente” salió arrancando. Hay gente que me quiere y gente que me tiene mala. Pero nunca le voy a pegar a nadie por pensar distinto a mí. Para la próxima, dejemos la cobardía de lado y hablemos cara a cara, con argumentos. ¡Atrévanse!”, escribió el líder del Partido Republicano.

Recordemos que en marzo de 2018, José Antonio Kast sufrió una agresión tras visitar la Universidad Arturo Prat, ubicada en Iquique. En el lugar, recibió golpes de puños y pies en la vía pública y luego fue escoltado por Carabineros.

“Chile es de todos y las universidades son de todos. Una y mil veces iremos a cada rincón de Chile y defenderemos el derecho a discrepar. Con respeto y sin violencia. Podemos pensar muy distinto, pero yo jamás te voy a agredir por tus ideas. No dejemos que la intolerancia nos robe el derecho a expresarnos libremente”, dijo en ese entonces.

Cabe señalar que José Antonio Kast postulará a la presidencia por segunda vez, en las elecciones que se realizarán en noviembre.