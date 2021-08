Carlos Maldonado presentó su programa de gobierno en medio de polémicas

El candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado, presentó durante este miércoles 4 de agosto su programa de Gobierno de cara a las elecciones presidenciales en noviembre, la cual no estuvo exenta de polémicas.

El timonel del PR, quien participará en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente el próximo 21 de agosto, realizó una actividad en la comuna de Pedro Aguirre Cerda para lanzar su documento, el que contiene más de 70 páginas.

Punto 1: Reforma Tributaria

En este eje el candidato busca recaudar 7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), aumentando los impuestos a los altos patrimonios con el fin de poder acumular al menos 20 mil millones de pesos.

Punto 2: Pensiones dignas

En este punto el abanderado del Partido Radical propone un sistema de capitalización individual como el que funciona hoy en día, donde podrá seguir operando pero en paralelo se va a crear un ente público donde ninguna pensión va a poder ser inferior al sueldo mínimo y donde también se van a disminuir los cobros, bajo sus palabras, “abusivos” en las comisiones.

Punto 3: Creación de un Consejo Superior de Educación

Este departamento estará encargado, según su programa, de monitorear los avances tanto en la educación inicial como también en la educación superior. Además apunta en crear una nueva política educativa.

Cabe destacar que una de las propuestas más llamativas tiene que ver con reducir las horas en la jornada laboral a 40 horas y establecer un salario mínimo de al menos 500 mil pesos.

“Chile no es un país de extremos”

“Me preocupa mucho que la participación no sea elevada. La verdad es que si la participación es baja, esta va a ser una de las estructuras partidarias y yo espero que no sea eso lo que ocurra, porque se frustraría nuestra intención de que se la ciudadanía la que defina la candidatura de la centro-izquierda y además que esta primaria convencional sea el primer paso para poder ser competitivos en noviembre”, precisó el candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado.

Agregó en virtud de lo anterior que “yo creo que Chile no es un país de extremos. Chile quiere cambios sociales, pero los quiere con estabilidad política y prudencia económica y eso se lo podemos ofrecer mejor nosotros que Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Me da pena y me molesta tener que dar tanta explicación acerca de las dificultades de la primaria convencional, si yo quería la primaria legal, la verdad es que las preguntas háganselas a los que no llegaron al servicio electoral”, concluyó Maldonado.

En virtud de las tensiones que surgieron a partir de los dichos de Yasna Provoste, quien mencionó que Maldonado estaba ocupando un tono agresivo cuando la increpó en dos oportunidades para que respondiera principalmente por la discusión en torno al aborto.

Frente a estos dichos por parte de la candidata, la carta del Partido Radical señaló que se ha instalado una lógica patriarcal y que es injusta, ya que, él dice, no le preguntó de manera ofensiva, sino que más bien le preguntó para que pudiese dar “respuestas claras”, aclaró el candidato.