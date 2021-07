Schalper y agresión contra Boric: “No ha tenido una actitud decisiva en contra de la violencia y termina padeciéndola”

En entrevista con ADN, el secretario general de Renovación Nacional (RN), el diputado Diego Schalper, se refirió a la realización de un nuevo Consejo General del partido, el primero que será presencial desde el inicio de la pandemia, que va a definir a los nuevos integrantes del comité político y el Tribunal Supremo de la colectividad.

“Muchas veces se habla de la gran participación que convocan ciertos colectivos de la oposición. En el caso de Revolución Democrática, sus elecciones internas se hacen digitalmente y votan mil personas. En el caso de Renovación Nacional nosotros logramos que votaran casi 13 mil personas territorialmente, o sea, yendo a los distintos locales de votación en prácticamente todas las comunas del país“, sostuvo Schalper.

Consultado sobre si participará el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, el parlamentario indicó que “hablé hace dos días con él, probablemente los auditores no lo saben, pero ayer (viernes) estuvo de cumpleaños y por eso tiene un espacio familiar acordado hace mucho tiempo fuera de Santiago“, junto con adelantar que habrá un mensaje audiovisual del postulante a La Moneda que se presentará en el Consejo General.

Además, Schalper puntualizó que “los militantes de Renovación Nacional nos sentimos totalmente interpretados y convocados a la campaña de Sebastián Sichel“.

“Yo soy de los que valoran que nuestro candidato presidencial tenga carácter y sea capaz de decir con claridad cuál es el proyecto político que quiere para la coalición“, añadió el diputado RN.

“Chile no tiene presos políticos”

El diputado Diego Schalper solidarizó con su par Gabriel Boric, candidato presidencial por Apruebo Dignidad, quien fue agredido en el penal Santiago 1 en el marco de una visita a los presos del estallido social. “Me parece que cualquier acción violenta respecto de una persona es obviamente algo que debemos condenar”, señaló el militante de RN.

“Respecto de este planteamiento que se ha hecho de los presos de la revuelta, considero que hoy día están cosechando lo mismo que han sembrado, porque quiero ser claro: Chile no tiene presos políticos, no hay nadie preso por su posición política en Chile a propósito de la revuelta“, subrayó Schalper.

También afirmó que “lo que tenemos es un grupo de personas que en el contexto de una situación, en algunos casos de manifestación pacífica, en otros casos de clara manifestación violenta, cometieron delitos comunes“.

“Estamos hablando de gente que incluso tiene prontuario de violencia intrafamiliar, de robo en lugar no habitado, de delitos de incendios. Que hoy día la agenda de cierto sector de la izquierda sea dejar en libertad a ciertos delincuentes comunes, cuando uno ve que todos los días son tantas las familias que sufren el flagelo de la violencia y la agresividad, francamente me parece una cosa insólita“, aseguró el diputado.

Finalmente, afirmó que “creo que Gabriel Boric, quien no ha tenido una actitud decisiva en contra de la violencia, hay muchas veces en que termina padeciéndola, porque esos sectores radicalizados no le van a hacer el amén a Gabriel Boric nunca. Hay gente que no cree en la democracia y que probablemente tampoco cree en que la violencia no sea un medio de acción política”.