¿Quién es Sebastián Sichel? La historia del ganador de las elecciones primarias presidenciales por Chile Vamos

Sebastián Sichel Ramírez es el ganador de las Elecciones Primarias Presidenciales del pacto de Chile Vamos. El hombre de 43 años, quien tiene claro que quiere alcanzar el máximo cargo del país ha transitado por varios sectores políticos, considerando la DC, Ciudadanos y ahora su presentación como Independiente.

La historia de Sichel se ha robado las miradas en las redes sociales, desde que el candidato presidencial comenzó a contar detalles de su vida en diversas oportunidades, incluso trasladando esa información a su campaña por las Elecciones Primarias.

La historia de Sebastián Sichel

Hijo de Ana María Ramírez y del ingeniero forestal Antonio Sichel, quien falleció en marzo de 2018 y con quien no mantuvo relación hasta años después.

Hasta los 30 años Sichel vivía bajo el nombre de Sebastián Iglesias, apellido de su padrastro. Así lo conocían, por ejemplo, en el Ministerio de Economía donde se desempeño durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Poco antes de su matrimonio (2007) con la periodista Bárbara Encina, el candidato decidió conocer a su padre biológico, con quien mantuvo una estrecha relación que duró diez años, provocando su deseo por cambiar su apellido.

Sebastián vivió durante su infancia con su madre y su padrastro, Saúl Iglesias. Cuando era niño viajaron casi un año por Brasil, pasando sus días habitando una carpa. Luego retornaron a Chile y se instalaron en primera instancia en Horcón, para luego trasladarse a la ciudad costera Concón.

En julio de 2018 fue la primera vez que se refirió a su vida. A través de una entrevista para la revista El Sábado de El Mercurio, el candidato Independiente expresó que “En esa casa no había luz ni agua, ni baño. Cocinábamos a leña. Yo estudiaba en el Colegio parroquial de Concón y las monjas me ‘adoptaron’. Siempre hubo alguien que me adoptó, porque yo tenía la virtud de ser ordenado y buen alumno, y la gente me quería. Ahora pienso que fue la manera que encontré para sobrevivir”,

A raíz de su complicado ambiente familiar, Sichel llegó a Santiago para vivir bajo la tutela de sus abuelos Ana Alvarado y Guillermo Ramírez, quien fue administrador de la conocida rotisería Los Ciervos, además de tener taxis.

Carrera profesional y política

En la capital estudió en el Colegio Alexander Fleming ubicado en la comuna de Las Condes, para luego comenzar sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sichel es abogado y magíster en derecho público con mención en derecho constitucional, además se ha desempeñado como profesor universitario en esa área.

Con respecto a su carrera política Sichel comenzó como militante en la Democracia Cristiana (DC), la cual funcionaba bajo el alero de Claudio Orrego, cuando la autoridad se desempeñaba como alcalde Peñalolén.

Luego de renunciar a la DC en 2015, el candidato fue parte del partido Ciudadanos, fundado por Andrés Velasco y por el empresario Juan José Santa Cruz, quien es uno de sus mejores amigos y componente clave de la campaña que lo llevó al triunfo.

Debido a problemas internos con Velasco, Sichel y Santa Cruz renunciaron a Ciudadanos. Sebastián ha postulado en dos oportunidades para ser diputado. En primera instancia respaldado por Orrego y luego por Velasco.

“Nunca he ganado una elección”, decía en 2018 a El Mercurio el líder de Chile Vamos que sorprendió con los resultados de primarias.

El abogado, quien ha trabajado tanto en el sector público como privado, se desempeño como subdirector de Sernatur entre 2006 y 2008, bajo la el gobierno de Michelle Bachellet. Además, también trabajó como jefe de asesores del Ministerio de Economía entre 2008 y 2010.

Después de su paso por el gobierno, Sichel se alejó del mundo de la política, y durante ocho años se desempeñó en otras labores, tales como la creación del diario digital El Dínamo.

Cuando Sebastián Piñera tomó la presidencia de su segundo gobierno, nombró a Sichel como vicepresidente de Corfo, bajo las recomendaciones del entones ministro del Interior Andrés Chadwick, quien había conocido al candidato Independiente en la Universidad San Sebastián, donde ambos se desempeñaban. Tiempo después, lo designó como ministro de Desarrollo Social.

En junio de 2020, y a pesar de que los resultados de la encuesta Cadem expusieron que Sichel era uno de los mejores evaluados, Piñera decidió nombrarlo presidente de BancoEstado y removerlo de su cargo ministerial.

Tras el anuncio de su candidatura presidencia Sebastián Sichel renunció en diciembre de 2020 al liderazgo del banco comercial estatal, proponiendo su primer eslogan de campaña “Se Puede”, el cual representa su programa de un posible gobierno titulado “Para mejorar la calidad de vida de los chilenos”.

“Los tributos son medios, no fines”

Durante la transmisión de la instancia de Radio ADN, Concierto, Futuro e Imagina “Si yo fuera Presidente”, el candidato se refirió a las diferentes propuestas de su posible gobierno. En el ámbito económico aseguró que subir los impuestos no trae necesariamente más justicia. “El problema de Chile es que aumentar tributo no significa necesariamente más justicia”, señaló en aquella oportunidad.

Siguiendo con la misma línea, Sichel también agregó que “los tributos son medios, no fines. La izquierda lo ve como un fin en sí mismo, para mí es un medio con el cual alcanzar justicia en la sociedad. Yo tengo una pelea grande con la burocracia, que lo he dicho abiertamente, mucha captura de los partidos políticos, ineficiencia dentro del Estado, y la primera corrección no es pedirle a los chilenos que paguen más, si no que el Estado haga mejor su pega”.

Dentro del espacio el abogado también expuso que su intención es liderar un proyecto “que representa no solo defensa de la libertad, sino un proyecto en que la colaboración le gane a la fricción”.

Hasta el momento solo Sebastián Sichel y Gabriel Boric, candidato por el Frente Amplio y ganador en las Elecciones Primarias de Apruebo Dignidad, son los únicos confirmados para disputar la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre.