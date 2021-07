Manuel José Ossandón no pudo votar: “Aparezco no apto para sufragar”

El senador Manuel José Ossandón se desplazó hasta la escuela Villa Independencia en Puente Alto para participar en las primarias presidenciales. Sin embargo, no pudo votar.

“No sé, aparezco no apto para sufragar. No me dieron ninguna explicación, no estoy en la lista y voy a ver qué pasa. No hay herramientas. Ya está el padrón hecho, no puedo no más. Es muy raro”, señaló en conversación con ADN.

“He votado siempre acá, pero como me han perseguido tanto puede ser alguna movida de quienes me están siguiendo judicialmente. Pueden haber hecho algo”, sentenció el senador,

“Cuando uno ha enfrentado grandes batallas, la gente te persigue. Pero no importa, así es la vida”, sentenció el senador, aludiendo al proceso que lo investiga por supuesto tráfico de influencias.

De hecho, el abogado de Manuel José Ossandón explicó posteriormente a ADN que la causa judicial está vigente y por ello está impedido de estar en el padrón electoral.

Antes de retirarse del colegio en Puente Alto, el político comentó que esperará los resultados de los comicios en su casa.

Así las cosas, Manuel José Ossandón se quedó sin opciones de votar en las primarias de Chile Vamos entre Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes e Ignacio Briones.