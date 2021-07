Pensemos Chile: Evaluamos la primera semana de la Convención Constitucional

Este lunes se emitió el decimosexto capítulo del programa de ADN Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos y evaluamos la primer semana de trabajo de la Convención Constitucional con los constituyentes Ruggero Cozzi y Patricia Politzer, además del sociólogo Eugenio Tironi y el abogado constitucionalista Javier Couso.

Ruggero Cozzi: “Estoy aquí por la respuesta política que se le dio a la violencia”

En primera instancia, Ruggero Cozzi señaló que pese a las situaciones ocurridas en los primeros días de la Convención, “sigo manteniendo altas expectativas y digamos que un sentimiento de esperanza“.

“Yo creo que eso no se ha agotado, más allá de que mi balance de la primera semana es negativo, porque creo que de algún modo es divertido como la prensa, la opinión pública, ha sido muy benevolente con lo que ha sucedido esta primera semana”, agregó.

Bajo ese punto, el representante del distrito 6 señaló que “si esto hubiese sucedido en el Congreso no me cabe duda que estaríamos todos rasgando vestiduras, pero como es la Convención Constitucional parece que se le permite mucho más y yo creo que eso es malo, yo creo que eso no puede ser así. Yo creo que tenemos que elevar el estándar de exigencia”.

Declaración sobre los detenidos durante el estallido social

Respecto a la declaración que demanda acelerar el proyecto de indulto general para las personas detenidas durante el octubre de 2019, Cozzi dijo que “siempre critiqué que el primer punto en tabla fuese discutir acerca de la ley de indulto, lo dije públicamente, me manifesté en contra y producto de ello recibí una pateadura a la salida del ex Congreso Nacional y nos lleva de nuevo a un tema de fondo que es marcar tajantemente la distinción entre lo que son las manifestaciones pacíficas versus lo que es la violencia“.

Además, el constituyente comentó que “yo no estoy aquí por lo que sucedió el 15 de octubre, no estoy aquí por el incendio del Metro de Santiago. Yo estoy aquí por la respuesta política que se le dio a la violencia, que fue tratar de encausar el malestar. Tratar de interpretar todos los anhelos, que son diversos, de las manifestaciones pacíficas y transformarlos en un gran acuerdo democrático, amplio, que ha permitido ir avanzando en este proceso constituyente”.

Patricia Politzer: “Me gustaría cambiar el lema de ‘en la medida de lo posible’ por ‘el máximo posible’

Sobre la declaración, Patricia Politzer sostuvo que la Convención “fue el camino institucional que el país cedió para intentar superar la crisis política y social que estamos viviendo. Por lo tanto, nuestra máxima urgencia es redactar una nueva Constitución”.

“Crear el nuevo pacto social que todas y todos asumamos como propio para salir de esta crisis y avanzar en una nuestra convivencia y en un país más igualitario, plurinacional, más justo, más democrático, en definitiva”, continuó.

“La declaración fue muy importante”

“En ese sentido, yo creo que la declaración de la semana pasada fue muy importante, precisamente, porque cerró de alguna manera una serie de temas, que son la preocupación por los presos de la revuelta, la preocupación por la situación del Wallmapu y el respeto a los distintos poderes del Estado; y en ese sentido me pareció muy relevante”, añadió.

Al respecto, la constituyente del distrito 10 dijo que “creo que ojalá no nos coma la coyuntura. Si bien somos un actor político y probablemente habrá momentos en que tendremos que pronunciarnos sobre algunos temas, yo creo sería muy grave fuéramos coactados como institución por la coyuntura política. No tenemos tiempo para eso“.

“Todos los expertos señalan que un año es un periodo demasiado corto para escribir una Constitución, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible focalizarnos allí. Es la manera de avanzar y superar esta enorme crisis política”, sostuvo.

Finalmente, Politzer comentó que “aquí me gustaría cambiar el lema de ‘en la medida de lo posible’ y que esta etapa sea ‘el máximo posible’“.

Javier Couso: “Es demasiado temprano para sacar conclusiones sobre el tono si la Convención se va a distraer de su misión principal”

Por otra parte, Javier Couso afirmó que “objetivamente hablando tenemos una Convención que se instaló, eligió una mesa, que sin tener normas mínimas sobre cómo dar la palabra incluso, un reglamento provisorio, logró montar algo que empieza a comenzar, a funcionar”.

“Yo creo que mirado desde el punto de vista, por supuesto, hay mucha desconfianza y los problemas del día lunes, con la desconfianza que hay, muchos lo pudieron haber percibido como un boicot del Gobierno, como lo planteaba ayer Narváez”, añadió.

Sin embargo, el abogado constitucionalista dijo que, “creo que eso es improbable, yo creo que más bien el Gobierno se confió. El Gobierno ha estado a regañadiente enmarcado en este proceso, eso es un hecho, pero más allá de si la declaración fue pertinente, yo creo que es demasiado temprano para sacar conclusiones sobre el tono que va a tener sobre si la Convención se va a distraer de su misión principal que es elaborar un texto, proponer a la ciudadanía”.

Eugenio Tironi: “El crédito que le ha otorgado la opinión pública a la Convención tiene fecha de vencimiento”

Finalmente, Eugenio Tironi, sostuvo, y en relación también a los últimos actos de violencia ocurridos en la región de La Araucanía y zonas aledañas, “es súper lamentable. Yo creo que todos esos hechos están boicoteando a la Convención“.

“El crédito que le ha otorgado la opinión pública a la Convención tiene fecha de vencimiento y si la Convención no es capaz de actuar y de empezar a entregar resultados, o sea, sino actúa como mecanismo de pacificación, ese crédito se va a agotar”, agregó.

“Entonces, yo creo que esos actos de violencia, y quiero decir también que la justificación de esos actos de violencia o su calificación prematura de esos actos, es una manera de boicotear el destino de la Convención“, concluyó.