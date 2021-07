Debate presidencial: Candidatos de Chile Vamos sobre equidad de género y diversidad sexual

Este lunes se realizó el debate radial Si yo fuera Presidente, programa organizado por ADN, Concierto, Futuro e Imagina donde participaron los cuatro candidatos de Chile Vamos para las elecciones de primarias presidenciales del próximo 18 de julio.

Ignacio Briones, Mario Desbordes, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel dieron a conocer sus propuestas de gobierno y respondieron las preguntas realizadas por los periodistas Mauricio Hofmann, Constanza Santa María y Andrea Moletto.

Sin embargo, otro de momentos que se destacaron en el debate fueron dudas que plantearon la ciudadanía. Al respecto, los candidatos se refirieron a una de las interrogantes que les hicieron sobre las diversidades sexuales y fomentar la equidad de género.

Ignacio Briones: “Las personas son las autoras de sus proyectos de vida sin discriminación”

En primera instancia, Ignacio Briones señaló que “no soy partidario del aborto libre. Soy partidario de mantener el aborto en tres causales”.

Luego, y respecto a la fomentar la equidad de género, el candidato de Evópoli dijo que es “full partidario de avanzar en esto, porque soy liberal. Creo en las libertades y creo que las personas son las autoras de sus proyectos de vida sin discriminación, sin barreras arbitrarias, las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades que los hombres, los mismos derechos, los mismos accesos al trabajo, a los sueldos”.

Mario Desbordes: “Lo primero que hice como ministro de Defensa fue convocar a distintas organizaciones de defensa de las minorías sexuales”

Sobre el tema de diversidad sexual, Mario Desbordes señaló que “lo primero que hice como ministro de Defensa fue convocar a distintas organizaciones de defensa de las minorías sexuales, de apoyo, de respaldo a las minorías sexuales, y conversar con ellos”.

“Retomar los protocolos del ministerio con las Fuerzas Armadas, retomar la mesa de trabajo que había, me junté con Iguales, me junté con el Movilh, me junté con mujeres que estaban preocupadas por problemas en igualdad de derecho y, sobre todo, en algunos casos de discriminación hacia la mujer. Eso lo tomé de inmediato como ministro de Defensa, fue iniciativa mía. Fui yo el que invitó a estos grupos“, agregó.

Finalmente, el candidato del PR y RN dijo que “a mí lo que me importa como militar, si yo fuera militar, es tener al lado a alguien que esté dispuesto igual que yo a dar su vida, a pelar, a enfrentar al que tengo adelante y eso no tiene nada que ver con la condición sexual“.

Joaquín Lavín: “Tolerancia cero a la violencia contra la mujer”

Respecto a sus propuestas sobre el tema, Joaquín Lavín comentó que “me tocó como alcalde de Las Condes hacer un estudio de decir ‘mira aquí quiero que las mujeres y hombres que hagan el mismo trabajo, ganen lo mismo’. Había 14 mujeres que solo por el hecho de ser mujeres ganaban menos, por lo tanto, lo primero que hice fue igualar esos sueldos“.

“Tolerancia cero a la violencia contra la mujer. Hoy en Chile se habla mucho de esto, pero las medidas cautelares, por ejemplo, no se cumplen, nadie las custodia y ¿cómo se puede hacer eso?: con tecnología. La gran mayoría de los países desarrollados ya lo hacen hace tiempo“, añadió.

Por último, el candidato de la UDI dijo que como tercer punto para tratar el tema será “la corresponsabilidad, que significa, entre otras cosas, sala cuna universal, postnatal masculino obligatorio de dos meses“.

Sebastián Sichel: “Pensión de alimentos garantizada para todos los niños de Chile”.

El postulante Sebastián Sichel dijo que enfrentar la equidad de género, entre otras acciones, con una “pensión de alimentos garantizada para todos los niños de Chile, que tiene que ver mucho con las mujeres”.

Además, mencionó que implementará “corresponsabilidad con dos dimensiones: postnatal masculino de un mes obligatorio y, además, irrenunciable, pero, además, avanzar muy fuerte en una política de promoción al emprendimiento femenino“.

Finalmente, el candidato independiente dijo que aumentará “sanción penal, eliminar cualquier atenuante para alguien que ha sido sancionado por femicidio o violencia intrafamiliar y algo que dice Joaquín y a comparto, las medidas cautelares en Chile son un chiste. Hay formas de prevenirlo y ahí se requiere no solo tecnología, se requiere también una visión especializada dentro del Ministerio Público.