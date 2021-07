Michelle Bachelet envió mensaje a la Convención Constitucional: “Miro con admiración la madurez del pueblo chileno”

En la previa a la sesión inaugural de la Convención Constitucional, la ex Presidenta y la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, envió un sentido mensaje a los miembros de la instancia.

“Lo que se veía como un sueño remoto ya tiene fecha. Nuestro país tendrá una convención constitucional paritaria, con reconocimiento a su identidad indígena y con una representatividad social inédita”, escribió en la misiva, enviada este 3 de julio desde Ginebra, según publicó la fundación Horizonte Ciudadano.

Y agregó que “a contar de este año, el 4 de julio será la fecha en que nos dimos la oportunidad de encontrarnos en nuestra diversidad. Con nuestras deudas y esperanzas. Con la serenidad de que estamos preparados para dar forma a un pacto social que valora e incluye a cada persona”.

Bachelet admite, en su mensaje a la Convención Constitucional, que mira “con admiración la madurez del pueblo chileno para escribir lo que nos une y lo que sentará las bases de los retos comunes”, y desde ya asegura que “habrá dificultades y frustraciones, como en toda construcción colectiva. Pero también estarán disponibles las herramientas democráticas necesarias para abordar estos retos: la tolerancia, el diálogo respetuoso, la transparencia y la participación activa de la ciudadanía”, reflexionó.

“Confiemos en nosotros, confiemos en la democracia. Vivamos este gran momento republicano con responsabilidad y con merecido orgullo”, cerró, enviando “un afectuoso saludo”.

Recordemos que, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se dio el vamos a un proceso para una nueva Constitución a través de asambleas autoconvocadas y un proceso participativo que sentó bases ciudadanas para una nueva Carta Fundamental que se firmó como proyecto de ley en marzo de 2018, días antes de dejar el cargo.

Tras asumir, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera no quiso dar curso a la iniciativa del proyecto anterior. “Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo”, explicó en su momento el, entonces, ministro del Interior Andrés Chadwick, en declaraciones recogidas por CNN Chile.