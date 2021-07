Franja electoral: Ignacio Briones invitó a participar a mujer que le gritó en la calle cuando era ministro

Este jueves, cerca de las 21:00 horas, se emitió un nuevo capítulo de la franja electoral de las Primarias Presidenciales del 18 de julio, en la que Ignacio Briones invitó a participar a Yanira Monje, una mujer que le gritó en la calle mientras el ahora candidato presidencial era ministro de Hacienda.

La situación ocurrió en mayo del año pasado, en la intersección de Huérfanos con Morandé, mientras se discutía en el mundo político el —en ese momento— primer retiro de fondos de pensiones, el que finalmente se concretaría a fines de julio.

En su relato para la franja electoral de Ignacio Briones, Monje dijo que en ese momento “yo vi una trifulca de gente, dije yo quién es este gallo, de verdad no sabía quién era. Lo quede mirando y ahí dije yo es el ministro. Allá aparecí yo“.

Ahí se muestra cómo lo increpó, mientras Briones escuchaba con atención. “Yo lo odiaba a ese hombre, lo odiaba, le empecé a gritar. Él me llamó a un lado y hablamos. Jamás pensé que se iba a parar a conversar conmigo o él me iba a decir toma, anota mi número. Nunca lo pensé. Le pedí el de él y me lo dio altiro“.

Sobre por qué decidió apoyar la campaña de Ignacio Briones, Yanira Monje afirmó que “lo encuentro una persona seria para su trabajo, pero una persona humilde para la gente. No es lo que uno piensa, es otra cosa cuando uno conversa con él, es otra imagen. Lo defino como quien quiere algo bueno para Chile, quiere arreglar la situación del país y para mí eso es lo principal”.

Finalmente cerró asegurando que “yo creo que Briones es el mejor. Yo voy a votar por Briones, toda mi familia va a votar por él“.

Revisa aquí la franja electoral de Ignacio Briones: