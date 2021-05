Tomás Vodanovic tras triunfo preliminar en Maipú: “Hay una sensación de abandono e injusticia en todos los grupos etarios”

Con más del 28% de los votos para alcalde escrutados a lo largo del país, en la mayoría de las comunas ya va quedando claro quienes son los ganadores y comienzan las celebraciones.

Tal es el caso de Maipú, donde la sorpresa fue Tomás Vodanovic, quien superó el 40% de los votos, venciendo ampliamente a Cathy Barriga, quien en medio de la polémica iba a la reelección y que tiene solo poco más del 20%.

Por lo mismo que ya empezaron las celebraciones en las calles de la comuna, donde el candidato del Frente Amplio llegó para festejar junto a sus votantes y desde donde dio un punto de prensa.

En primer lugar, Vodanovic agradeció a los “cientos de dirigentes y dirigentas sociales que fueron los que confiaron en esta alternativa y que nos dieron hoy día la oportunidad del triunfo. Esto le pertenece a la gente y espero con ellos y ellas desde mañana poder construir un mejor municipio”.

Al ser consultado por la llegada que tuvo con los adultos mayores, el alcalde electo señaló: “Creo que la demanda por mayor dignidad no es solo de los jóvenes, los jóvenes fueron los que abrieron este proceso, los que salieron a las calles, pero sabemos que hoy día hay una sensación de abandono e injusticia en todos los grupos etarios”.

“Ese es el desafío del día de hoy, de saber llegar a cada barrio con una propuesta concreta que le haga sentido y que nos permita que los maipucinos sientan orgullo de su municipio y no que sientan que son el hazmerreír de todo Chile como fue estos últimos cuatro años” agregó Vodanovic.

La campaña

Frente a su emoción por el triunfo, aseguró que: “A veces la gente no sabe todo lo que hay detrás, uno a veces ve los flyers, ve las palomas, pero no sabe los equipos humanos, las renuncias personales que hay, lo que cuesta sacar estas campañas adelante”.

“Creo que hay que poner los pies en la tierra para ser muy humildes y muy maduros y entender que desde mañana tenemos una tremenda responsabilidad que es no fallarle a los 500 mil maipucinos que hoy día han decidido que nosotros seamos su alcalde”, señaló.

Para cerrar, Vodanovic afirmpo que “aquí no voy solo a nuestros electores. Creo que hoy día debemos saber llegar a quienes votaron por nosotros, también a quienes no votaron por nosotros y a quienes ni siquiera se levantaron a votar porque están aburridos y decepcionados de una política que no ha sabido darles respuesta, ese es el desafío hoy día”.