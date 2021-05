Evelyn Matthei sobre su candidatura presidencial: reiteró que “el lunes me van a bajar”

Este sábado 15 de mayo, en medio de la primera jornada de una elección histórica, Evelyn Matthei conversó con CNN Chile y Chilevisión Noticias mientras se dirigía a su local de votación en compañía de Mónica Rincón.

Primero que todo, Leer también Evelyn Matthei aseguró que no irá a las primarias de Chile Vamos, pero no bajará su candidatura: “Me van a dejar fuera” A mí me costó mucho decidir si es que estaba dispuesta para la presidencial, porque es un cargo muy difícil para la familia y todo“.

“Yo no estoy ni deprimida ni molesta… Molesta sí, deprimida no, nada. Así que para mí, en realidad, quedarme como… Tú ‘sabí’ que yo no me he bajado (de la candidatura), pero no hay duda alguna de que el lunes me van a bajar“, aseveró. “Yo creo que esta todo listo. Esta todo listo para bajarme el lunes y yo creo que estaba listo hace mucho, mucho tiempo (…) aunque yo arrase, pase lo que pase, no hay diferencia”, sostuvo.

Sobre los vecinos de Providencia, que eventualmente quieran tenerla a ella como candidata de la UDI, Matthei sostuvo que sí o sí el lunes dejará de ser precandidata, y que la única razón por la que ella dejaría la alcaldía, sería si fuese electa Presidenta de la República.

“Mientras tanto, yo puedo enfrentar como alcaldesa la primaria, la primera y la segunda vuelta. Los vecinos saben que tengo grandes, grandes equipos, que pueden trabajar cuando yo no esté. La municipalidad sigue funcionado porque, yo creo que he tenido la suerte de contar con el mejor equipo de todo Chile. Los vecinos pueden estar tranquilos“, aseguró.

Respecto a si ella votará por Joaquín Lavín en una eventual primaria, Evelyn dijo que su voto es secreto y que no es obvio que ella vote por el actual alcalde de Las Condes, ya que “lo que estamos buscando es un candidato para Chile Vamos, no uno para la UDI, alguien que nos pueda representar a todos (…) Hace rato que me siento conectada con una responsabilidad a la coalición, voy a votar por quien crea que tenga las mejores posibilidades“.