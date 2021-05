Nunca se inscribió, pero es candidata: mujer denunció usurpación de identidad en San Fernando

En la previa de las elecciones del fin de semana, se conoció el caso de Paola Soto Cornejo, una habitante de San Fernando que denunció usurpación de identidad, ya que aparece en la papeleta de concejales sin haberse inscrito como candidata.

Según consignó T13, la mujer aseguró que nunca tuvo intenciones de postular. Sin embargo, su nombre figura entre quienes aspiran a ser concejales de la comuna ubicada en la Región de O’Higgins y “abanderada” por el Partido Regionalista Independiente (PRI).

“Yo pensé que podía ser un alcance de nombre, pero sale mi RUT“, relató Soto en declaraciones al noticiario de Canal 13. “Sale mi licencia de enseñanza media, que la sacaron por la Clave Única, porque me usurparon la clave. Hay una huella digital que no es mía, porque yo no hice ese trámite“.

La supuesta candidata se enteró el 15 de febrero, tras un llamado de BancoEstado, ya que su cuenta de candidatura a concejal estaba disponible para ser retirada. Ahí comenzó la indagatoria y acudió hasta el Servicio Electoral (Servel) para que aclaran su situación, a través de la Ley de Transparencia.

El organismo le respondió que su firma fue falsificada, junto con informarle que figuraba como militante del PRI. Soto contó que se comunicó con la colectividad y le dijeron que podrían bajar la campaña. “Pero nunca se comunicaron, nunca me bajaron. No quería salir en la papeleta”, remarcó la mujer, quien finalmente sí figurará en la cartilla de votación.

En tanto, el citado medio consultó al partido sobre la situación, quienes descartaron posibles “malas prácticas” y que la afectada “tiene todo el derecho a acudir a los tribunales de justicia para esclarecer toda la verdad”.