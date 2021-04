Oposición tras anuncio del Gobierno de promulgar tercer retiro: “Que termine este gallito eterno con el Congreso”

Luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara la promulgación del proyecto de tercer retiro de pensiones, desde la oposición señalaron que se trató del “único camino correcto” que le quedaba al Mandatario, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que no acogió el trámite del Gobierno contra la iniciativa que ya estaba lista para ser lye.

El jefe de la bancada PPD, el diputado Raúl Soto, afirmó que “el Presidente Piñera se quedó absolutamente solo, con su capricho y tozudez. No le quedó otra alternativa que promulgar el proyecto de tercer retiro aprobado ampliamente y ya despachado por el Congreso de forma transversal”.

“Nos parece que toma la decisión correcta, la única que podía razonablemente tomar y que es promulgar en las próximas horas este proyecto para que esos recursos lleguen a la brevedad y en los próximos días a las familias chilenas que tanto lo necesitan”, subrayó Soto.

Respecto del anuncio del Gobierno sobre una iniciativa para recuperar fondos previsionales, el parlamentario PPD señaló que “vamos a analizar el proyecto separado que va a enviar el Presidente Piñera para incorporar el bono para aquellas personas que no tienen recursos en su AFP y los otros elementos”.

Sin embargo, advirtió que “hay una línea roja que como oposición no vamos a cruzar, y que es ningún peso más para las AFP. El bono debe ser directo para los chilenos y chilenas que no tienen recursos en su AFP, no a través de las administradoras de fondos de pensiones y el reintegro es un tema que se tiene que ver en la reforma previsional y no en el tercer retiro”.

“Terminar con el gallito”

Por su parte, la diputada Natalia Castillo sostuvo que “finalmente al Gobierno no le quedó otra alternativa que promulgar el proyecto de tercer retiro, que fue aprobado en este Congreso con una amplia mayoría la semana pasada”.

“Nosotros esperamos que esto el Gobierno lo tome con la humildad necesaria y que deje de hacer estos gallitos que lo único que hacen es aumentar la incertidumbre de las familias chilenas“, añadió la legisladora.

Junto con remarcar que “hoy necesitamos poder tener estos recursos del tercer retiro del 10%, pero lo que más necesitamos es que el Gobierno sea capaz de anteponerse a las necesidades de la población y que de una vez por todas busque los mecanismos para poder establecer una renta básica universal para los chilenos y chilenas“.

En esa línea, el diputado Pablo Vidal remarcó que “al final la decisión que el Presidente Piñera acaba de tomar es la decisión que la gran mayoría de las personas esperaban y la que el Congreso venía señalando desde hace tiempo que era el único camino correcto para avanzar en esta materia“.

“Esperamos que antes de seguir avanzando en el cuarto, quinto o más retiros, de una vez por todas tengamos un debate serio respecto de una reforma estructural a nuestro sistema tributario que le permita al Estado llegar de manera oportuna y contudente a todas y cada una de las familias de Chile para enfrentar una enfrentar una crisis tan difícil como ésta”, agregó Vidal.

Finalmente, destacó que “la voluntad de parte de la oposición está, así lo hemos manifestado distintas personalidades, entre ellas la presidenta del Senado, la senadora Yasna Provoste. Creo que es el momento que el Presidente Piñera termine este gallito eterno con el Congreso de una vez por todas podamos construir un camino de soluciones como el que la gente espera que la política construya”.