Ministro Bellolio y eventual acusación constitucional: “La política no se hace por lo que es trending topic en Twitter”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la reunión que sostuvo durante este miércoles un grupo de diputados de oposición, para estudiar una eventual acusación contra el Presidente Sebastián Piñera.

Lo anterior, luego que el Ejecutivo enviara un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones, el que ya fue despachado a la Sala del Senado.

Bellolio señaló que “queremos hacer un llamado a la responsabilidad política. No es responsable que un grupo de parlamentarios diga que no va a haber (acusación) porque no hay ningún fundamento y el día de hoy lo haga simplemente porque en Twitter el hashtag era ése”.

En esa línea, el titular de la Segegob insistió en que “la política no se hace simplemente por lo que es trending topic en Twitter, se hace por lo que es justo, se hace por las convicciones y no se cambia de un día para otro”.

“Mire la paradoja, se quisiera acusar a un Presidente por ir al Tribunal Constitucional en un aspecto en que el tribunal dijo que ya era inconstitucional, es decir, se quiere acusar a un Presidente por hacer uso de una atribución y defender la Constitución que los diputados, senadores y ministros hemos jurado respetar”, remarcó Bellolio.